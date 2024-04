Cătălin Cîrstoiu vrea un „proiect unic” pentru locuitorii din București și Ilfov. „Eu nu vreau să mint oamenii”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Bucureștiului, a declarat că este nevoie de un „proiect unic” pentru Capitală, care să includă nevoile cetățenilor din cele șase sectoare dar și ale celor din Ilfov.

Cîrstoiu: „Un proiect care să includă viziunea celor șase sectoare”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la fotoliul lui , a subliniat necesitatea unui „proiect unic” pentru București, care să include necesitățile locuitorilor din cele șase sectoare dar și pe cele ale locuitorilor din .

„Noi vrem să generăm un proiect unic pentru Capitală, un proiect care să includă viziunea celor șase sectoare și, mai mult de atât, să-și îndrepte atenția și către cetățenii Bucureștiului care locuiesc în Ilfov din cauza faptului că au migrat acolo, neavând condiții bune de viață în Capitală”, a declarat medicul pentru .

Fără droguri în București

Cătălin Cîrstoiu vrea o Capitală educată, cu o calitate a aerului corespunzătoare, o capitală fără droguri, așa cum îi relatează cetățenii. „Noi ne vom adresa unui București sănătos, unui București educat, unui București cu aer curat. Problemele sunt, bineînțeles, cele ale orașului, așa cum sunt ele relatate de către cetățeni – sănătatea, educația, un oraș fără droguri, un oraș cu aer curat”, a spus candidatul PSD-PNL.

A venit vremea, spune medicul, ca Bucureștiul să aibă o linie de dezvoltare urbanistică, cu problema urbanistică rezolvată, cu problema transportului ș a termoficării rezolvate.

„Rezolvăm problema transportului, a termoficării și problema urbanistică a Capitalei, pentru că noi credem că a venit vremea ca acest oraș să aibă o linie de dezvoltare urbanistică, să aibă un regulament urbanistic și nu doar idei despre cum ar trebui făcute aceste lucruri”, a spus Cîrstoiu.

„Nu vreau să mint oamenii”

Candidatul la Primăria Capitalei a mai spus că iese zilnic în contact cu oamenii din București și că nu vrea „să-i mintă” cu promisiuni deșarte privind apa caldă sau salarii mărite, ci trebuie să le spună realitatea și ce trebuie făcut ca problemele să fie corijate.

„Ies zilnic pe stradă, în parc, vorbesc cu oamenii, eu încerc să le arăt că Bucureștiul trebuie să fie reprezentat altfel, cu dinamism, cu corectitudine, chiar programul îl vom prezenta cu măsuri pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung.

Eu nu vreau să mint oamenii, nu vreau să le spun că au apă caldă a doua zi, că vor avea un salariu mai mare, că autostradă suspendată. Eu vreau să le spun realitatea și cum o putem corija. Iar ceea ce văd astăzi este absolut îngrijorător, pentru că e un climat care nu cred că trebuie să existe în oraș. Promisiuni deșarte, promisiuni neîndeplinite”, a spus Cîrstoiu.

„Am muncit toată viața în domeniul privat și public”

Candidatul Coaliției a mai spus că bucureștenii vor vedea o „viziune corectă și fundamentată” despre oraș. „Probabil în următoarele două săptămâni vor lansa proiectul și vor vedea cetățenii că avem o viziune corectă, fundamentată despre orașul ăsta. Pentru că eu nu aud la nimeni discutând despre realele probleme ale orașului. Nu aud asta la niciunul din cei care vor să acceadă la Primăria Capitalei”, a spus medicul.

În legătură cu averea sa, subiect vehiculat în presă, Cîrstoiu a declarat: „Nu am de ce să fiu deranjat, eu am muncit toată viața în domeniul privat și public. Suntem o familie de oameni harnici nu am de ce”.