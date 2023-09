Raed Arafat a prezentat filmul intervenției de la Crevedia. „Nu a venit doctorul Arafat care e civil și a dat dispoziții cum să stingă incendiul”

Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat duminică raportul intervenției în cazul incendiului de la Crevedia spunând că a fost o intervenție defensivă, cu scopul de a opri răspândirea focului. El a apreciat că folosirea roboților a dus la un număr mic de victime și a spus că cel puțin unul dintre hidranți de la fața locului era fără presiune.

Filmul intervenției de la Crevedia

Raed Arafat a precizat că stația de GPL din Crevedia unde a izbucnit incendiul a fost autorizată în octombrie 2011 de către ISU Dâmbovița. Apoi, în iulie 2020, în urma primirii unei sesizări, ISU a efectuat un control la stație, unde au fost descoperite mai multe nereguli.

ADVERTISEMENT

„ISU Dâmbovița a efectuat un control care arăta că nu mai respecta regula inițială a autorizării. Autorizația le-a fost anulată pe 30 iulie 2020. S-a descoperit existența unei pompe neomologate și scăpări de gaze. Au dat amendă de 10 000 lei.

În 28 septembrie a fost executat un nou control inopinat, fiind observat faptul că se continua funcționarea. La al doilea control s-a dat o amendă de 40 000 lei. Acționarii au decis închiderea punctului de lucru de la Crevedia”, a spus Raed Arafat care a precizat că în 31 iulie, au fost notificate Prefectura Dâmbovița, Inspectoratul de Stat în Construcții, IGSU și Primăria Crevedia despre decizia de închidere.

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat că apelurile la 112 privind incendiul de la stația GPL au venit de la cetățenii din zonă.

„ISU Dâmbovița a fost anunțat inițial. Acțiunile luate imediat au fost: la nivelul dispeceratului Dâmbovița a fost alertată garda de intervenție. Au fost trimise ambulanțe și echipe de intervenție. A fost anunțat ISU București, având un punct de intervenție la Buftea. Ca urmare a apelurilor multiple, dispeceratul ISU Dâmbovița suplimentează ajutoarele trimise la fața locului”, a mai spus secretarul de stat în MAI.

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat că unul dintre hidranții din zonă nu avea presiune, iar alimentarea cu apă se făcea prin „navetă”, „mașinile plecau și alimentau”, a subliniat acesta.

„La 19:06 au ajuns la intervenție primele echipaje de la detașamentul Buftea, apelul fiind la 18:48. S-au dat diferite informații false că s-a intervenit foarte târziu. Șeful turei de serviciu de la Buftea raportează că incendiul se manifestă violent la o locuință și că arde o cisternă. Atât a putut să vadă când a ajuns.

La 19:10 au ajuns și primele echipaje de la ISU Dâmbovița. Zona era efectiv tăiată în două din cauza incendiului și nu se puteau deplasa între cele două zone. Erau două zone de intervenție coordonate comun. Se constată că incendiul se manifestă la o cisternă GPL și la două locuințe din apropiere. Mai erau două cisterne parcate pe Drumul Național care la început nu se puteau vedea din cauza fumului”, a mai precizat acesta, menționând că primele măsuri luate au fost evacuarea populației din zonă, fiind pericol de incendiu și la alte case.

ADVERTISEMENT

Sunt identificate primele victime

Raed Arafat a precizat că la scurt timp echipajele medicale care au ajuns la fața locului au identificat , ca urmare a identificării primului eveniment. Una din aceste persoane a intrat în stop cardio respirator, fiind declarată decedată la spital. Au fost trimise suplimentar si ambulanțe și mașini de pompieri, inclusiv mașini cu roboți.

„Pentru că nu aveam cunoștință despre cantitatea de gaz din zonă s-a acționat pentru răcirea permanentă. S-a reușit retragerea unei părți a pompierilor din zonă și s-a câștigat timp pentru că a doua explozie s-ar fi putut produce mult mai devreme și probabil mult mai mare.

La 19:25 ofițerul de serviciu pe inspectorat al ISU BIF confirmă planul de acțiune propus anterior. la 19:30 se activează grupa operativă la ISU Dâmbovița care se deplaseze la locul intervenției. la 19:32 s-a emis mesaj RO ALERT de câte ISU Dâmbovița. La nivelul județului a fost activat planul roșu la 19:39. Bucureștiul era în sprijin deci de-asta nu s-a activat planul roșu la nivelul Bucureștiului”, a mai spus șeful DSU, precizând că a fost evacuată populația pe o suprafață de 50.000 mp în jurul incendiului.

Șeful DSU a precizat că pompierii și nu el, care este doar șeful civil al instituției. El a spus că un rol determinant l-au jucat roboții folosiți în această intervenție.

„Conducerea intervenției, partea tehnică este condusă și executată de pompieri. Eu când am ajuns acolo ca și comandant al acțiunii, totul era stabilit. Trecuse o oră de la intervenție și totul era în desfășurare. Nu a venit doctorul Arafat să dea dispoziție cum se stinge incendiul, asta nu se face.

Vreau ca toată lumea să înțeleagă acest lucru. Am insistat pentru trimiterea rapidă a roboților și retragerea pompierilor de la locul intervenției. Chiar dacă se dăduse comanda de evacuare a zonei, oamenii treceau în continuare, zona nu permitea un control ermetic.

Eu am insistat pentru evacuarea civililor până la distanța care era considerată zonă sigură. S-a reușit acest lucru, pentru că altfel am fi avut zeci de civili morți sau chiar răniți acolo. La fel și în cazul pompierilor, dacă nu se intervenea cu roboți. Inițial aveam foarte mulți pompieri la răcirea cisternelor. Am insistat foarte mult pe acest lucru”, a mai spus Raed Arafat.

A doua explozie

Raed Arafat a mai precizat că chiar dacă se dăduse comanda ca zona să fie evacuată, oamenii continuau să circule, perimetrul neputând să fie controlat ermetic.

„Am insistat ca jandarmii să fie foarte fermi și să evacueze civilii, inclusiv personalul MAI. Altfel, la a doua explozie am fi avut alte zeci de civili răniți. La fel și cu pompierii, dacă nu se intervenea cu roboții pentru răcirea cisternelor”, a mai precizat Raed Arafat, care a subliniat că s-a dispus amplasarea urgentă a roboților, retragerea personalului din zonă, evacuarea civililor.

Filmul evenimentelor continuă, Raed Arafat precizând că apoi, la ora 20.46, se decide trimiterea inclusiv a ISU Prahova la această intervenție, iar apoi, la ora 20.57, în timp ce pompierii răceau cisternele, are loc a doua explozie.

„Se dispune retragerea personalului, constituirea de echipe de căutare, suplimentarea mijloacelor, transportul victimelor. La ora 21.00 la MAI s-a constituit celulă de criză, ulterior a ajuns la fața locului ministrul Predoiu. Începând cu data de 27 august, ora 05.00, resursele au fost retrase gradual. Intervenția considerată încheiată la 17.30”, a mai spus Raed Arafat, care a precizat că au fost duse la spital 50 de persoane, dintre care 8 civili, victime ale primei explozii. În final, numărul răniților a ajuns la 58, după ce alte 8 persoane cu leziuni minore s-au prezentat la spital.

„Mai sunt internați acum 12 pompieri în România și 8 în străinătate. Sunt în stare stabilă, există un singur pompier cu arsuri foarte mari și pronostic rezervat, internat la Milano. S-a activat mecanismul de protecție civilă europeană, mi s-au oferit 52 de locuri din partea a 9 state. Primii pacienți, transferați la ora 03.00 în Belgia”, a mai spus Raed Arafat.