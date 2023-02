Raluca ex-Angels, dramă din viața de mămică. Unul dintre cei cinci copii, la un pas de tragedie: „Tremura tot și dădea ochii peste cap”

Raluca Ciocârlan, fostă membră a trupei Angels, a avut parte de o dramă foarte mare, atunci când unul dintre copiii ei a fost aproape să moară.

Raluca ex-Angels, dramă din viața de mămică

a povestit că s-a luptat tot timpul cu răcelile copiilor săi, dar acum a povestit că un episod a șocat-o, după ce i s-a spus că fiul ei va muri.

Raluca Ciocârlan a povestit că cel de-al doilea copil al său a răcit foarte tare atunci când era mic, astfel că a ajuns cu el la o policlinică, scrie .

Doar că medicul de acolo i-a dat o veste pe care niciun părinte nu ar vrea, și fără să-l consulte pe copil, i-a spus Ralucăi Ciocârlan că acesta va muri.

Copilul Ralucăi a făcut convulsii, tremura din tot corpul și dădea ochii peste cap, acesta fiind motivul pentru care medicul a spus că cel mic nu mai are șanse.

Totuși, Raluca Ciocârlan nu a renunțat și a mers mai departe cu copilul ei, la spital, de unde cel mic s-a și făcut bine. Cântăreața a spus că în acel moment chiar nu știa ce să mai facă.

„Cu unul dintre ei am trecut printr-un moment foarte dificil când era mic. Cel de-al doilea copil a răcit atât de tare, a avut febră mare, și a făcut convulsie.

Atunci a fost prima oară când nu știam ce să fac. Am fost la policlinică și unul dintre medici mi-a spus fără să îl consulte că o să moară, pentru că tremura tot și dădea ochii peste cap. Atunci, am sunat la ambulanță și am ajuns cu salvarea la spital”, a spus Raluca de la ex-Angels.

Raluca ex-Angels își ținea copiii în casă de teamă să nu răcească

alături de soțul ei și chiar ea a recunoscut că ieșitul ăn public este un lucru destul de dificil pentru că trebuie să fie extrem de atentă ca vreunul dintre copii să nu se piardă.

Raluca ex-Angels a mai povestit că atunci când erau mici, copiii săi răceau des și așa a juns să îi fie teamă să îi mai lase pe afară după ce începeau să tușească.

„Până la patru anișori îmi răceau foarte des copiii, deși i-am alăptat câte un an și jumătate pe fiecare să aibă toate vitaminele necesare.

Cam de pe la șapte ani, nu prea îmi mai răceau ei, adică răceau foarte rar, iar când îi vedeam că tușesc mă panicam și alegeam să îi țin și câte două săptămâni acasă să fiu eu sigură că nu o să mai pățească nimic”, a mai spus ea.