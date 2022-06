O mai ții minte pe Raluca Blejușcă de la Angels? Viața îndrăgitei artiste s-a schimbat total de când a devenit mamă

Raluca Blejușcă are o viață complet diferită de când a ieșit din lumina reflectoarelor. Este mamă a cinci copii, cărora li se dedică în totalitate.

Cum s-a schimbat viața pentru Raluca Blejușcă de la Angels

Raluca Blejușcă, fostă componentă a trupei Angels, s-a schimbat mult de când nu mai este în lumina reflectoarelor.

Raluca Ciocârlan, pe numele dinainte de căsătorie, şi Monica Ene, au avut un mare succes la începutul anilor 2000 cu piesele lor.

Trupa Angels a luat naștere datorită lui Costi Ioniță, care a fost impresionat de calitățile vocale ale Ralucăi, pe care a auzit-o cântând o piesă a lui Celine Dion.

Monica și Raluca aveau doar 13 ani când au cunoscut succesul și le aveau drept competiție în industria muzicală pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu, deja faimoase cu

Raluca nu a renunțat la muzică și scoate chiar și acum piese.

„Muzica pentru mine este chemare, trăire, dăruire, emoție, bucurie dar și frământare aproape permanentă…

Muzica e ceva dincolo de lumea materială, e contopire cu transcendentul. Muzica schimbă starea omului în bine (dacă ea e artă), dar muzica poate avea și efecte negative”, a scris Raluca, pe Facebook.

Cum l-a cunoscut Raluca Blejușcă pe soțul ei

Atât Raluca, cât și Monica de la Angels s-au dedicat vieții de familie. Raluca Blejușcă are acum cinci copii cu bărbatul visurilor sale, pe care l-a cunoscut încă de la vârsta de 15 ani.

Aceasta a povestit că a fost și s-au căsătorit atunci când ea a împlinit 20 de ani. Mai mult, Raluca Blejușcă a spus că „au fost cuminți” înainte de nuntă.

„Am renunţat, pentru că asta am simţit. Am revenit pentru că aşa am simţit.

Nu m-am călugărit. Am principii, am valori la care ţin, dar nu m-am călugărit. Am făcut cinci copilaşi”, a declarat Raluca la Teo Show.

Raluca Blejușcă are cinci copii, pe Serafim (14 ani), Casian (12 ani), Maria (10 ani), Emilian (8 ani) și Anastasia (5 ani).