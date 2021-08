Raluca Turcan, anunțuri pentru românii afectați de creșterea facturilor la curent electric și gaz. Câți vor fi ajutați cu bani

pentru ca aceștia să poată face față creșterilor de prețuri la curent electric și gaz.

ADVERTISEMENT

La începutul lunii august, , analizând care va fi evoluția prețurilor pe piața internațională.

Raluca Turcan, anunțuri pentru românii afectați de scumpirile la gaz și curent. Câți vor fi ajutați

Cosmin Prelipceanu: “Deci factura de electricitate s-a mărit mai mult decât v-ați fi așteptat.”

Raluca Turcan: “Eram obișnuită cu un anumit cost la energia electrică, a venit mai mult, chiar dacă vorbim de perioada verii.

ADVERTISEMENT

Majorările de prețuri nu ar fi trebuit să surprindă atât de tare opinia publică informată, pentru că am asistat la o liberalizare a prețurilor, la creșteri de prețuri la nivel internațional, cum avem prețul la gaz care este la un nivel record.

Dincolo de emoția publică legată de aceste creșteri ale facturilor, avem un proiect aprobat de Guvern, transmis spre Parlament pentru a fi trecut în procedură de urgență pentru a oferi o plasă de siguranță consumatorilor vulnerabili.”

Cosmin Prelipceanu: “Senzația oamenilor este că sunt lăsați de izbeliște.”

ADVERTISEMENT

Raluca Turcan: “Eu sunt un om cu vechime în politică și am militat pentru ca instituțiile aflate sub control parlamentar să aibă în conducere profesioniști. Inclusiv când a fost numită conducerea ANRE am avut o bătălie pentru că am considerat că este nevoie de un echilibru.

Pot să vă spun că s-au uitat foarte mult la furnizori, la distribuitori și mult mai puțin la consumatorii casnici și non-casnici, altfel nu văd de ce nu există niște proceduri de reglementare a abuzurilor.

De multe ori riscăm să ne uităm mai mult la consumatorul casnic care este considerat mult mai vulnerabil, dar avem și consumatori non-casnici, întreprinderi mici și mijlocii care sunt sufocate de aceste creșteri ale facturilor.

ADVERTISEMENT

La noi facturarea pe consum de energie se face la un costum estimat și nu la cel realizat, ceea ce înseamnă pe termen lung o creditare pentru furnizori și nu înțeleg de ce trebuie să o facem.

România nu aplică o procedură existentă la nivel european. Prim-ministrul ne-a chemat astăzi pe mine și pe Ministerul Energiei, pentru a face un calendar de acțiune care să privească spre consumatorii casnici și non-casnici.

Cosmin Prelipceanu: “Scăpăm de consumul estimat?”

Raluca Turcan: “Eu mi-aș dori să se întâmple lucrul acesta, nu ține cont de Ministerul Muncii. Am stabilit că legea consumatorului inițial să fie votată în Parlament până la finalul lunii septembrie, dacă nu Guvernul caută o nouă variantă ca aceasta lege să fie intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

Pe de altă parte, Ministerul Energiei trebuie să vină cu o altă variantă de compensare pentru actualul sezon care nu este cuprins. Liberalizarea prețurilor trebuia începută încă din guvernarea PSD, noi ne-am asumat-o, dar ea trebuia să meargă umăr la umăr cu un comportament de informare permanentă a consumatorilor.

ADVERTISEMENT

În materie de consumatori non-casnici urmează un set de propuneri din partea Ministerului Energiei astfel încât să încercăm să compensăm aceste creșteri de prețuri. Se estimează o creștere a prețurilor, însă nu disproporționată.

Aproximativ 500.000 de gospodării vor primi sprijin din partea statului dacă această lege intră în vigoare. Din nefericire, așa reiese din nivelul veniturilor, că avem atâtea gospodării cu un nivel de venituri până în 810 lei per membru de familie și un cuantum cumulat de 5 milioane de oameni cu venituri sub venitul mediu brut.

Aici vorbim de oameni cu contracte de muncă, pensionari și oameni aflați în asistență socială. Plătim o factură cumulată, nu doar creșterea prețurilor, ci și indiferențe acumulate în timp.”