Rămâne Lazio visul de antrenor al lui Bergodi? Ce a răspuns tehnicianul Rapidului

. Italianul a ajuns în 2006 în România, la FC Național, iar de atunci a schimbat nu mai puțin denouă cluburi. Cu toate acestea, Italia rămâne casa lui.

Vrea Bergodi la Lazio?

Cristiano Bergodi a jucat la Lazio între 1989 și 1996, devenind o legendă a clubului. El a fost și în staff-ul italienilor, între iulie și decembrie 2004, când a fost în staff-ul lui Demenico Caso.

Întrebat dacă visează să revină la Lazio, Bergodi a spus că nu se gândește la asta, deoarece în Italia sunt foarte mulți antrenori și i-ar fi foarte greu să ajungă acolo.

”Lazio nu mai este un vis, am 58 de ani, mă consider un antrenor tânăr, mereu studiez, echipele mele joacă mereu ofensiv, dar e greu acolo, iar Lazio nu mai este un vis.

Să mă întorc în Italia? Este foarte bine pentru mine aici, în România. E greu că sunt departe de familie”, a spus Cristiano Bergodi la

Crede Bergodi în titlu?

Rapid visează să câștige campionatul, iar Cristiano Bergodi este antrenorul în care fanii din Giulești își spun speranțele că poate aduce campionatul.

Italianul crede că Rapid se poate lupta cu adevărat la titlu în sezonul următor, deși echipa are șanse de reușită și în acest an, deoarece lotul este unul competitiv.

”Eu cred că sunt convins că pentru a face performanță bună e nevoie de un ciclu, un ciclu înseamnă trei ani, eu am doi ani contract. Încet încet… doi ani de contract am aici și vreau să stau doi ani, poate și mai mult.

Primul an, e normal să fie mai greu. Lotul deja e bun, avem transferuri și în ianuarie, și în vară. După, în al doilea an, cred că putem încerca să luptăm pentru titlu. Normal că eu cred în câștigarea campionatului.

Dar trebuie să vorbim de asta încet, punem presiune suplimentară pe Rapid. De ce să nu se întâmple în acest an? Eu am încredere în lotul de jucători. Se poate întâmpla, putem să facem ceva bine, echipa e bună, jucătorii sunt receptivi, buni.

Am trecut de cinci meciuri mai grele, dar acum… am dat patru sau cinci autogoluri. Nu am făcut o tragedie, nu vreau să fiu arogant, dar cred că am gestionat perfect situația.

Am gestionat bine cu băieții, nu am pus presiune deloc. Am ales primul 11 perfect, au intrat unii, au ieșit alții. Am nevoie de toți jucătorii”, a spus Cristiano Bergodi la SUFLET DE RAPIDIST.

SUFLET DE RAPIDIST este live pe FANATIK.RO în fiecare zi de marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și Youtube, de la ora 17:30, joi.