Ramona Olaru, cu mii de euro la purtător! Colega lui Răzvan Simion spune pe ce dă banii de la Antena 1

Ramona Olaru a declarat că nu a avut niciodată păreri de rău atunci când a dat o căruță de bani pe ceva care i-a plăcut.

Ramona Olaru își face singură cadouri. Și-a luat bijuterii de mii de euro

cu a spus că este pasionată de bijuterii, iar uneori umblă la ea cu inele și brățări de sute sau chiar mii de euro.

Ramona Olaru merge pe principiul „nu duci nimic pe lumea cealaltă când mori”, așa că își facen toate poftele cât trăiește.

Chiar și când a dat o sumă de bani mai mare, pe care înainte n-o avea, brunetei nu i-au venit remușcările să o cheltuiască pe ceva la care tânjea.

„Cred că niciodată nu am avut remușcări când mi-am cumpărat ceva! Niciodată! Atâta timp cât muncesc și fac bani îmi iau orice mă face fericită pentru că nu îi iau cu mine când o să mor! Am câțiva ani de trăit, aici, pe Pământ! Vreau să trăiesc la maxim și să îmi dau tot ce am nevoie și tot ce îmi doresc în fiecare moment! Nu îmi pare rău!

Lucrurile vin în continuare și merg foarte bine pentru că nu îmi pare rău! Probabil niște pantofi, niște genți și niște brățări pe care le am la mână! Cred că acestea sunt cele mai mari nebunii. Inelul și brățara pe care le am la mână în momentul acesta!”, a declarat Ramona Olaru

„Mi le-am luat de ziua mea ca să nu simt vreo remușcare”

În vară, de ziua ei, Ramona Olaru și-a achiziționat câteva brățări la care visa de mult. Vedeta a zis că dacă nu muncea din greu, cu siguranță nu ar fi dat cei peste 5 mii de euro pe bijuteriile sale.

„Mi le-am luat cu un scop, de ziua mea, ca să nu simt vreo remușcare! Am zis că este ziua mea, merit tot ce este mai bun!

La mulți ani, Ramona, te iubesc, ești mișto! Așa mi-am zis! O nebunie a fost la ziua de naștere din vară. Alta acum, de Sfântul Nicolae”, a mai spus Ramona Olaru pentru sursa citată.