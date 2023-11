Ramona Olaru, o nouă glumă la Neatza cu Răzvan și Dani. Ce a spus asistenta TV despre copilăria ei

Ramona Olaru a făcut o nouă glumă în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani. Asistenta a făcut referire la copilăria ei și a stârnit hohote de râs printre colegii ei.

Ramona Olaru a spus o nouă glumă la Neatza cu Răzvan și Dani

Asistenta TV i-a obișnuit deja pe colegii de platou și pe telespectatori cu atitudinea ei pozitivă și cu a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Indiferent dacă glumele sunt despre situații din viața ei sau a cuiva apropiat, precum și despre statutul amoros, Ramona Olaru reușește să stârnească, de fiecare dată, hohote de râs.

De data aceasta, Ramona Olaru a făcut o glumă despre copilăria ei. Vedeta s-a referit la momentele în care consuma șorici și cum a influențat-o acest lucru atunci când a ajuns la București.

“Am avut o copilărie atât de mișto! Am cioflăit atât de mult șorici, că atunci când am ajuns la București și am descoperit guma de mestecat, am zis că e șoric mentolat”, a spus Ramona Olaru la Antena 1.

Cu mai bine de o săptămână în urmă, Ramona Olaru a făcut o altă glumă, pe care a asociat-o tot cu o situația din viața ei. Vedeta a folosit matematica pentru acest banc.

“Am ajuns la un nivel în viața mea încât și dacă aș ajunge să fiu logaritm, nu m-aș lăsa în baza unor persoane. Ai prins-o?”, a spus asistenta TV în cadrul emisiunii moderat de Răzvan Simion și Dani Oțil. După această glumă, vedeta s-a amuzat pe seama faptului că nimeni nu a înțeles-o.

Ce alte glume a mai spus Ramona Olaru

În altă ediție, Ramona Olaru i-a întrebat pe colegii ei . Totodată, vedeta a făcut și referire la situația ei amoroasă.

“Trebuia să-mi spuneți și mie bună dimineața, respir bine că dorm bine, dorm frumos. Cupidon crede că am vestă antiglonț, de aia nu trage niciodată în mine. De asta eram supărată, așteptam să mă salutați voi”, le-a spus vedeta prezentatorilor de la Antena 1.

La un moment dat, Ramona Olaru a făcut o glumă la adresa femeilor care recurg la prea multe operații estetice. Vedeta a ținut să le atenționeze că buzele prea mari nu sunt un avantaj.

“E bine că mă distrez, că ies în oraș. Am ieșit și în week-end în locurile fancy. Vreau să zic doar atât. Fetelor, mai ușor cu mărirea buzelor că v-au rămas dinții mici. Vi se astupă și nările, nu mai puteți respira”, a spus ea.