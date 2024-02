Ramona Olaru, o nouă glumă la Neatza cu Răzvan și Dani. Ce a spus vedeta despre unele femei

Ramona Olaru a făcut o nouă glumă la Neatza cu Răzvan și Dani, care a stârnit râsul colegilor de platou. Vedeta a glumit pe seama modului în care se machiază unele femei.

Ramona Olaru a făcut o nouă glumă la Neatza cu Răzvan și Dani. Ce a spus de această dată

În fiecare dimineață, Ramona Olaru le asigură buna dispoziție colegilor ei de platou de la Antena 1, dar și telespectatorilor. Asistenta TV spune glume aproape în fiecare ediție a matinalului moderat de Răzvan Simion și Dani Oțil.

și bancuri. Vedeta are simțul umorului și știe întotdeauna cum să aleagă cele mai bune replici.

De data aceasta, Ramona Olaru a făcut o glumă la adresa femeilor care aleg să-și penseze sprâncenele într-un anumit fel. Vedeta le-a îndemnat pe acestea să nu mai opteze pentru îmbrăcăminte elegantă, dacă sprâncenele lor nu sunt la fel.

“Vreau doar să le spun fetelor să nu mai încerce să se îmbrace elegant, că și așa sprâncenele lor sunt sport”, este gluma pe care Ramona Olaru a spus-o în această dimineață, la .

Alte glume spuse de Ramona Olaru la Antena 1

Acum ceva timp, Ramona Olaru i-a făcut să râdă pe colegii ei de la matinalul difuzat la Antena 1. Vedeta a făcut o glumă pe seama programului ei de somn, deoarece doarme puține ore pe noapte.

“În ultimul timp, mă culc atât de târziu și mă trezesc atât de devreme încât cred că o să mă întâlnesc într-o zi cu mine dimineața pe hol”, a spus Ramona Olaru la Antena 1.

De asemenea, pe seama modului în care bărbații se comportă atunci când sunt răciți, spre deosebire de cum reacționează femeile.

“Să știți că nu bărbații răspândesc gripa sau răceala, ci noi, femeile, pentru că ei dacă au febră, nici măcar nu se ridică din pat, da păi să mai iasă din casă. E ca atunci când o femeie naște, așa e pentru ei”, a fost gluma vedetei.

O altă glumă a asistentei TV a fost despre milionarii care merg la restauratele din zona nordică a Capitalei. Cu această glumă, Ramona Olaru i-a făcut să râdă pe colegii săi.

“Există acum un paradox financiar pe care cu greu îl înțeleg, mai ales pe zona de Nord a Capitalei. Cu cât ești mai bogat, cu atât devii mai ieftin.

Am gândit-o după ce am fost la unul dintre restaurantele de lux și un milionar s-a descălțat sub masă. Nu a avut nicio problemă”, a spus ea.