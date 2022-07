Raoul, mărturisiri emoționante la o săptămână de la moartea mamei sale: „În ziua înmormântării nu am avut nicio lacrimă”

Cântărețul Raoul a reușit să treacă peste pierderea mamei sale cu ajutorul prietenilor, cu toate că nici acum nu este complet refăcut gândindu-se că nu se va mai putea bucura de cea care i-a dat viață.

Raoul, primele declarații după moartea mamei sale: „M-a învățat să fiu puternic”

Artistul a vorbit pentru prima oară de la decesul mamei sale în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Prietenul Mirabelei Dauer a declarat că a avut noroc să nu sufere pe cât s-ar fi așteptat deoarece a fost înconjurat mai mereu de prieteni, iar perioada aceasta este una aglomerată pentru el din punct de vedere artistic.

De la mama sa își va aminti mereu sfaturile pe care le-a primit, încurajările de care avea nevoie mai ales când a pășit în lumea muzicii. De la ea a învățat, în primul rând, să fie un om puternic.

„Toată viața m-a învățat să fiu puternic. Știam că se va întâmpla, dar îmi doream să mai rămână. Nu mai avea putere. Nu m-am supărat pe Dumnezeu.

Sufletul a rămas să bată în inima mea și a plecat un trup care numai o chinuia”, a declarat emoționat Raoul

„Respira cu ajutorul unui aparat”

Bărbatul a mai mărturisit că nu a putut vărsa nicio lacrimă în ziua în care a condus-o pe ultimul drum deoarece a plâns foarte mult în ultimii ani, când era țintuită la pat.

„Am avut sentimentul de ultimă discuție cu ea cam în ultimii ani. Ea trebuia să stea în casă. Respira cu ajutorul unui aparat. Am plâns în toți anii ăștia văzând-o suferind încât în ziua înmormântării nu am avut nicio lacrimă.

Nici nu am apucat să o plâng pe mama suficient. Am fost prins și ocupat, înconjurat de prieteni. Foarte mulți din cei care țin la mine au venit la mare. Nu am timp să fac acest lucru (n.r.: să sufere)”, a completat interpretul de muzică ușoară.