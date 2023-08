Rapid, gest superb pentru Mircea Lucescu după meciul cu Beșiktaș: „Noi nu uităm”

Rapid a fost alături de Mircea Lucescu la meciul din Giulești cu Beșiktaș Istanbul, iar fanii rapidiști au încurajat Dinamo Kiev. Clubul „alb-vișiniu” nu s-a oprit însă doar aici și a vrut să îndulcească .

Rapid, gest superb pentru Mircea Lucescu după Dinamo Kiev – Beșiktaș 2-3: „Bine ai revenit acasă”

Rapid i-a dedicat lui Mircea Lucescu la meciul din Giulești o placă și un tricou al Rapidului personalizat cu numele: „Cu deosebit respect, domnului Mircea Lucescu, antrenorul care a marcat istoria Giuleștiului! FC Rapid București 24.08.2023”, a fost textul imprimat pe aceasta.

Prin vocea directorului de imagine a clubului, Lucian Ionescu, „alb-vișinii” au transmis și un comunicat dedicat antrenorului în vârstă de 78 de ani: „Clubul Rapid și suporterii Rapidului salută prezența lui Mircea Lucescu pe stadionul în care domnia sa a cunoscut împreună cu noi atâtea satisfacții.

Noi nu uităm că Lucescu a construit Rapidul modern, un Rapid care a redevenit la vremea respectivă o forță și a atacat mereu performanța. Bine ai revenit acasă, Mircea Lucescu! Giuleștiul te respectă și te salută!”.

Rapid l-a primit ca acasă pe Mircea Lucescu: „Am făcut o alegere bună”

că Dinamo Kiev a venit să joace meciurile din Conference League în Giulești: „Cred că am făcut o alegere foarte bună venind în România să jucăm acest meci, pentru că văd ușor-ușor simpatia publicului cum se îndreaptă spre jucătorii noștri.

Ei sunt obișnuiți de mai bine de un an să joace fără suporteri. E incredibil! Până la urmă, ei pentru suporteri joacă, nu numai pentru ei înșiși. Ne-au lipsit și ne lipsesc foarte mult în continuare.

Vreau ca suporterii noștri să îi acopere pe cei 1.000 de suporteri turci care vor fi pe stadion. Mă refer la galeria Rapidului, care va fi prezentă și care cu siguranță se va lua la luptă în încurajări cu cea turcă. Va fi un spectacol”, a spus antrenorul lui Dinamo Kiev la conferința de presă.

„Il Luce”, încrezător înainte de returul din Turcia: „Jocul a fost pozitiv”

Mircea Lucescu a tras concluziile la final și a fost nemulțumit de arbitraj: „O să spuneți că am ceva cu arbitri. Am văzut linia la televizor, era în spatele liniei. Am văzut penalty-ul, penalty în situația asta… Un arbitru cu bun simț nu dă. Sunt două lucruri care… Cred că suntem campioni la golurile anulate în cupele europene.

Nu pot să-și bată joc toți de o echipă! Mi se pare exagerat. Meciul a fost bun. Am avut șanse să marcăm, am făcut greșeli. Greșeli se fac tot timpul. E un rezultat negativ, dar e un rezultat pozitiv din punct de vedere al jocului și al capacității echipei de a domina un adversar. Nu am jucat împotriva lui Beșiktaș, am jucat împotriva unei selecționate africane.

E greu să joci împotriva lor cu 11 jucători crescuți în club. Au profitat de lipsa de experiență a jucătorilor noștri și au marcat goluri. E o echipă bună, au făcut transferuri bune”.