Lucescu, mesaj pentru fanii Rapidului: „Să îi acopere pe turci!”. Ce spune despre Dinamo Kiev – Beșiktaș

Mircea Lucescu e gata de din play-off-ul UEFA Europa Conference League. Antrenorul a fost în formă maximă la conferința de presă și a prefațat partida din Giulești.

Mircea Lucescu, mesaj pentru suporteri români, ucrainieni și turci înainte de Dinamo Kiev – Beșiktaș

meciurile din preliminariile Conference League și a ținut să le mulțumească fanilor: „Cred că am făcut o alegere foarte bună venind în România să jucăm acest meci, pentru că văd ușor-ușor simpatia publicului cum se îndreaptă spre jucătorii noștri.

Ei sunt obișnuiți mai bine de un an să joace fără suporteri. E incredibil! Până la urmă, ei pentru suporteri joacă, nu numai pentru ei înșiși. Ne-au lipsit și ne lipsesc foarte mult în continuare. Trebuie să trecem peste momentele astea grele și să dăm suporterilor speranțe și satisfacții”.

nu a putut să nu vorbească despre perioada de glorie pe care a trăit-o la Istanbul: „Într-un fel e un meci mai special, pentru că eu la Beșiktaș am trăit două momente extreme, unul de fericire și altul de dezamăgire.

Prima oară am câștigat campionatul după 8 ani și detașat, câștigând și meciurile împotriva lui Galatasaray și Fenerbahce. O sărbătoare, la 100 de ani, a fost ceva cu totul deosebit!”, a mai spus „Il Luce” la conferința de presă.

Mircea Lucescu a plecat cu un gust amar de la Beșiktaș: „A început o prigoană”

nu a uitat însă cum a ratat titlul cu Beșiktaș: „Al doilea an e o mare dezamăgire, pentru că am văzut o altă față a fotbalului turcesc, care nu mi-a plăcut deloc, conduceam campionatul cu aproape 10 puncte și unii de televiziuni spuneau că își dau demisia, că nu mai au ce să mai comenteze.

De atunci a început o prigoană împotriva lui Beșiktaș. Am pierdut un meci cu 3-0, mai aveam doar 6 jucători, după care am fost suspendați vreo trei etape și am rămas apoi cu două puncte în spate. Ne-am dus și în sferturi în cupele europene și am avut o prezență foarte bună în Europa”.

Apoi Lucescu s-a adresat direct fanilor turci: „Nu îi pot uita nici pe suporterii lui Beșiktaș. Am renunțat și la banii pe doi pentru modificarea stadionului. Sunt niște lucruri foarte importante pentru ceea ce am trăit în acești doi la Beșiktaș.

Suporterii turci sunt speciali. În viața noastră, la un moment tragi o linie și rămân doar momentele frumoase în relația cu ceilalți”.

Mesaj pentru galeria Rapidului: „Să îi acopere pe cei 1.000 de suporteri turci”

Beșiktaș va avea în jur de 1.000 de fani veniți de la Istanbul, iar Mircea Lucescu abia așteaptă să vadă duelul lor cu galeria Rapidului: „Relația mea cu ei a rămas extrem de pozitivă și e bine să știți lucrurile astea. Mă aștept tot așa să se întâmple și la meciul retur.

Vreau ca suporterii noștri să îi acopere pe cei 1.000 de suporteri turci care vor fi pe stadion. Mă refer la galeria Rapidului, care va fi prezentă și care cu siguranță se va lua la luptă în încurajări cu cea turcă. Va fi un spectacol”.