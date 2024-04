Rapid insistă pentru o mare lovitură: Mircea Lucescu – președinte în Giulești, cu puteri depline

Rapid s-a afundat tot mai mult în mediocritate, rămânând fără victorie în play-off și cu șanse foarte mici de a mai prinde cupele europene, la finalul sezonului.

Lucescu ar mai antrena un sezon și amână un răspuns ferm

Paradoxal, căderea abruptă a echipei se consemnează chiar în campionatul în care Dan Șucu a investit masiv la echipă, în transferuri, salarii, condiții de pregătire și bancă tehnică.

Șucu s-a convins însă că are nevoie de un om puternic în fruntea clubului,

Zilele lui Niculae sunt numărate, iar patronul giuleștenilor vrea să dea marea lovitură: Mircea Lucescu – în fruntea clubului, omul care să conducă toată activitatea, să numească antrenor și să supervizeze transferurile și pregătirea.

Șucu i-a oferit lui Lucescu funcția de președinte cu atribuții de manager general, dar Il Luce se lasă greu convins să preia o funcție în care nu a fost niciodată. Plus că, ar mai antrena măcar un sezon, deși e conștient că să preia o echipă la 79 de ani, cât va face în august, nu mai e o treabă chiar simplă.

Lucescu a tot amânat decizia de a reveni în iarbă, deoarece se simte bine și în postura de bunic și străbunic, ocupându-se de problemele familiei și mergând să vadă meciurile fiului Răzvan, de la PAOK Salonic.

Mircea Lucescu ar întruni toate aceste condiții, cu vasta lui experiență în fotbal, plus că este pe placul suporterilor Rapidului, care îl respectă necondiționat.

Interesul lui Dan Șucu pentru Mircea Lucescu nu este nou, la finalul anului trecut el dezvăluind că reprezintă unul dintre marile lui obiective, dar situația disperată a echipei l-a determinat să-l preseze acum.

„Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal, iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid.

Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de-acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel.

Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid. Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului”, a declarat Dan Șucu, la FANATIK SUPERLIGA, în luna decembrie.

Zilele lui Daniel Niculae sunt numărate la Rapid

Șucu oricum trebuie să găsească un președinte, în locul lui Daniel Niculae, și vrea pe cineva care să își asume numirea unui antrenor și să lucreze cu acesta strâns, la transferuri și strategia echipei.

Prezent aseară la meci,

”O echipă se construiește greu. Nimeni nu este sigur de nicio investiție. Eu cred că Rapidul a plecat pe un drum bun. Acum e vorba și de răbdare. O echipă se construiește cărămidă cu cărămidă. Sunt jucători care au demonstrat că merită să joace la Rapid, alții trebuie schimbați.

Cu siguranță, domnul Șucu va analiza foarte bine acest an. Au fost momente extraordinare la Rapid. Șucu știe ce trebuie să facă să ajungă la continuitate. E imposibil să câștigi un campionat dacă ai momente formidabile și după foarte slabe”, a declarat cel mai titrat antrenor român, după eșecul giuleștenilor cu Universitatea Craiova.