Rapidiștii, dezlănțuiți la adresa arbitrajului după înfrângerea cu Gaz Metan: „Chiar jucăm singuri împotriva tuturor”

Deși spera să facă uitate înfrângerea cu U Craiova și remiza de la Arad, unde s-a văzut egalată în repriza secundă, Rapid a cedat din nou în fața propriilor suporteri, 1-2 cu Gaz Metan Mediaș și e în pericol să piardă poziția de vicelider al Ligii 1.

Cu nervii întinși la maximum, elevii lui Mihai Iosif, aflat în tribună, unde își ispășea cea de-a doua etapă de suspendare pentru că a oferit indicații de pe banca tehnică în condițiile în care nu deține licența PRO, s-au dezlănțuit la adresa brigăzii de arbitrii conduse de Lucian Rusandru. „N-am mai văzut așa ceva! Se pare că noi chiar jucăm singuri împotriva tuturor”, a răbufnit Alexandru Albu, marcatorul golului din minutul 10 al partidei.

În următoarea etapă, alb-vișiniii vor da piept, tot pe teren propriu, cu FC Voluntari. Până atunci, însă, se vor deplasa la Mioveni pentru partida din turul doi al Cupei României. Aceasta este programată marți, 21 septembrie, la ora 21:30.

Rapidiștii ies din nou la atac. Arbitrul Lucian Ruxandru, pus la zid după eșecul cu Gaz Metan

„Din păcate, nu ne ajută cu nimic că marchez. Iarăși domnii în negru și-au făcut jocul. La golul doi, tușierul a ridicat fanionul și centralul a lăsat jocul să meargă. N-am mai văzut așa ceva! După aia, îi dă cu cotul, îi sparge capul și dă tot pentru ei fault. Nu știu ce se întâmplă, dacă e rău voit, poate așa o fi, dar se pare că nici să mai vorbim cu dânșii nu mai avem nevoie.

M-am dus, i-am spus ceva și mi-a dat galben. Se pare că noi chiar jucăm singuri împotriva tuturor. Eu așa zic (n.r. că Rapidul e o echipă vânată) și se poate vedea. Penalty în etapa trecută foarte ușor, Hora a știut să-l scoată, a căzut. Acum, la golul doi ridică fanionul pentru aut și lasă jocul să meargă.

Astăzi am avut un joc foarte bun, am dominat partida, cei de la Gaz n-au avut decât două ocazii: când au dat golul cu capul și cea de la golul doi. Și noi am avut jocuri în care nu prea am jucat și am câștigat, deci asta este. Îi felicităm, bravo lor. Capul sus, mergem înainte!

Toți știm de când am venit ai ce înseamnă Rapidul și se pare că în seara asta am vorbit, am vorbit, dar degeaba. Nu s-a întâmplat absolut nimic, a explodat acea petardă sau ce a fost la 10 metri de el și s-a aruncat, n-am văzut în viața mea atât teatru. Bravo lor, și-au făcut jocul, au stat 15, 20 de minute pe jos și am jucat 10 minute. Le mulțumim pentru prelungiri”, a declarat Alexandru Albu la imediat după fluierul final al meciului de pe Arena Națională.