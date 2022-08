Răspunsul oficialilor CFR Cluj după ce Rapid a anunțat că-l vrea pe Deac: ”E jignit cu o asemenea ofertă”

La 37 de ani Ciprian Deac este în atenția lui Adrian Mutu. Antrenorul Rapidului nu ascunde faptul că și-l dorește pe fostul internațional, în ciuda vârstei înaintate.

CFR Cluj consideră o glumă oferta Rapidului pentru Ciprian Deac

din istoria campioanei CFR Cluj. La 37 de ani a adunat nu mai puțin de 392 de meciuri în tricoul vișiniu și a cucerit 13 trofee, dintre care 7 titluri de campion.

Vârsta fostului internațional nu se simte în evoluțiile lui, iar antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, nu a ascuns că și l-ar dori în echipa lui. Ar fi un final de carieră sentimental pentru Deac, care este un rapidist declarat.

Nu de aceeași părere sunt oficialii clubului ardelean care confirmă interesul giuleștenilor, dar consideră că oferta, aproximativ 600.000 de euro, este jignitoare pentru Ciprian Deac.

”A fost o discuţie telefonică, ne-au întrebat fără să trimită ceva oficial. Nu doar că am refuzat, am zâmbit dezamăgiţi. Oferta, din punctul meu de vedere, e jignitoare pentru Deac.

E ca şi cum ne-am vinde sigla clubului, care nu are preţ! Am zâmbit şi am spus că sperăm că este o glumă. Cred că s-a pierdut un zero pe drum la această ofertă”, a spus președintele CFR-ului, Cristian Balaj, pentru .

Ciprian Deac, un jucător aparte

Aripa campioanei CFR Cluj, Ciprian Deac, este un jucător aparte pentru fotbalul românesc. Fotbalistul , nu se ascunde de cuvinte, și nu de puține ori s-a contrat în declarați cu oficialii campioanei CFR Cluj.

A început fotbalul la Dej, a fost propus marii rivale ”U” Cluj, dar a ales gruparea din Gruia și cariera lui s-a dezvoltat așa cum și-a dorit jucătorul.

Este unul dintre cei mai emblematici jucători din SuperLigă și a mărturisit că va juca fotbal atâta timp cât va simți că îl ajută condiția fizică și plăcerea.

De altfel, în momentul în care și-a anunțat retragerea de la echipa națională, a motivat prin aceea că nu mai poate ajuta prima reprezentativă a României.

Deși are 37 de ani este cotat la 900.000 de euro și mai are contract cu CFR Cluj până pe 30 iunie 2024. În trei perioade a jucat Ciprian Deac pentru CFR: între 2006-2011, 2012-2015 și din 2016 până în prezent.