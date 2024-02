Cutremur în România după scandalul cu Iancu Sterp de la Survivor! Jador, subiect de atac rasial

Ultimele zile au adus în față un Iancu Ster deosebit de nervos, la un pas să se încaiere cu toată lumea din echipa adversă, în frunte cu Jador, Cătălin Moroșanu sau Cătălin Zmărăndescu. Curajul tânărului, care ar putea fi catalogat drept obrăznicie, a fost taxat și de Jador. Iar replicile pe care le-au schimbat în junglă au inflamat spiritele în România.

Familia lui Iancu Sterp, amenințări la adresa familiei lui Jador?

Conform , situația de la Survivor a transformat lupta dintre Jador și Iancu într-o bătălie, ca-n junglă, între familiile lor. Iar Culiță Sterp ar fi fost vârf de lance în acest conflict, început la mii de kilometri de casă.

Mai exact, se pare că manelistul Culiță Sterp a făcut o serie de amenințări metaforice. Printre care se numără și declarația ”pun ciobanii pe tine”. Ceea ce, oricum ar suna, doar amabilitate sau glumă nu poate fi. Mai ales în contextul certurilor dintre Jador și Iancu Sterp.

Replica din partea familiei lui Jador a venit chiar pe contul acestuia de socializare. Sora artistului a reacționat, iar felul în care a făcut-o pare să dovedească că ea și-ar dori liniște. Ba chiar sugerează că familia lui Iancu Sterp, dusă de val, exagerează și recurge la atacuri rasiale.

Sora lui Jador, revoltată de comportamentul familiei lui Iancu Sterp

”Mama ta ne-a jignit toată familia (țigani, ciori…), noi nu am spus niciodată nimic. Cioara de mama nu și-ar permite să iasă să spună de copiii cuiva ceva urât. Și eu, ca sora lui, la fel… Noi nu am iești să vă denigrăm pe internet. Voi vă certați, tot voi vă împăcați (Jador și Iancu Sterp, n. red.). Plus că el (Jador, n. red.) și-a cerut scuze lui Iancu.

Culiță Sterp, nu îți înțeleg reacția… Iancu l-a făcut câine și nu a ieșit nimeni să spună nimic. În relațiile noastre ar trebui sa existe un respect reciproc între cele doua familii. Mama mea m-a învățat ca este esențial să tratam familia celuilalt cu respect și că nu ar trebui să jignim și sa denigram pe cineva din familia altcuiva.

Din păcate, am fost martoră la lipsa de respect a mamei lui Culiță și inclusiv a lui care a adus insulte la adresa familiei noastre, în contrast cu mama mea, care ar fi ultima persoana care să jignească un membru al vreunei familii. De asemenea, este dezamăgitor că tu, ca prieten, alegi să jignești și să critici”, a notat sora lui Jador pe conturile lui de socializare.

Culmea este că pe Culiță Sterp să iasă din conul de umbră în care intrase. Mai exact, cei doi au făcut împreună, acum câteva luni, o piesă, sigura care a avut un succes notabil în ultimii ani pentru Culiță Sterp.

