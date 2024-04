Câți bani a câștigat Lola Crudu de la Survivor All Stars 2024. A stat în competiție 13 săptămâni

Câți a câștigat Lola Crudu de la Survivor All Stars 2024. A stat în competiție 13 săptămâni. Concurenta de la Pro TV în vârstă de 35 de ani, originară din Chișinău, a ieșit pe plus din punct de vedere financiar.

Ce sumă a primit Lola Crudu de la Survivor All Stars 2024. A fost eliminată după 13 săptămâni petrecute în Republica Dominicană

Ce sumă a primit Lola Crudu de la . A fost eliminată după 13 săptămâni petrecute în Republica Dominicană în ediția de joi, 11 aprilie. Participanta urmează să revină în țară în perioada următoare.

ADVERTISEMENT

Se va întoarce la familia sa cât de curând, însă nu cu mâinile goale, ci cu o sumă impresionantă în conturi. Potrivit informațiilor vehiculate în media a fost plătită cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână.

Având în vedere că a rezistat în jungla dominicană o perioadă de 13 săptămâni înseamnă că a reușit să adune 26.000 de euro. Banii nu sunt deloc puțini și cu siguranță, vor fi investiți în pasiunea sa pentru fitness.

ADVERTISEMENT

Fosta participantă de la Survivor All Stars 2024 și-a transformat hobby-ul într-o carieră de succes. Lola Crudu se bucură de multă apreciere în rândul antrenoarelor de fitness din țară, dedicând mult timp sălii de sport.

Prima declarație făcută de Lola Crudu după eliminarea de la Survivor All Stars 2024

Lola Crudu a făcut o scurtă declarație înainte de a i se stinge flacăra de la Survivor All Stars 2024. Războinica a fost concurentă în competiție și în urmă cu 4 ani, însă de această dată experiența a fost cu totul nouă și inedită.

ADVERTISEMENT

A ținut să le mulțumească tuturor înainte de a părăsi jungla din Republica Dominicană. Totodată, a mai precizat că în 2020 l-a înscris pe fratele său în emisiune, doar că a ajuns să fie chiar ea selectată și a acceptat.

„Acum patru ani pentru mine a fost ceva nou Survivor. Cei care îmi cunosc povestea știu, de fapt, că eu nu m-am înscris la Survivor. Eu l-am înscris pe fratele meu și ca să vedeți că Dumnezeu are un plan pentru tine.

ADVERTISEMENT

El te trimite acolo și dacă a fost să fie, a fost să fie. După 4 ani a urmat All Stars și am zis că eu nu am cum să ajung. Ei, uite că sunt aici. M-am bucurat. Pentru mine All Stars a însemnat mult mai mult decât a însemnat sezonul 1.

Eu nu prea am noroc la jocuri, la câștiguri, am noroc la experiențe și la oameni. Țin să mulțumesc colegilor mei, întregii echipe”, a spus Lola Crudu de la Survivor All Stars 2024, conform .