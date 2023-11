Război în Israel. Armistițiu de 4 zile pentru eliberarea a 50 de ostatici din Gaza și acordarea ajutoarelor

Război în Israel. Autoritățile din de patru zile pentru eliberarea a zeci de ostatici luați de teroriști pe 7 octombrie, dar și pentru acordarea ajutoarelor.

Război în Israel. Armistițiu de 4 zile pentru eliberarea a 50 de ostatici din Gaza

Totodată, Hamas a cerut eliberarea a 150 de palestinieni aflați în închisorile din Israel, potrivit . Prizonierii respectivi vor fi femei și copii sub 19 ani, în ambele situații. Anunțul a fost făcut de Hamas pe canalul Telegram.

„După multe zile de negocieri dificile, anunțăm că am ajuns la un acord privind un armistițiu umanitar pentru patru zile, datorită eforturilor neobosite și pricepute ale Qatarului și Egiptului. 50 de prizonieri, femei și copii sub 19 ani, vor fi eliberați în schimbul eliberării a 150 de femei și copii sub 19 ani din Israel”, se arată în mesaj.

Premierului israelian Benjamin Netanyahu a confirmat informația celor 50 de ostatici prezenți în enclava palestiniană. Autoritățile israeliene spun că acordul este „o primă etapă” pentru eliberarea tuturor prizonierilor din Fâșia Gaza.

„Guvernul israelian s-a angajat să îi întoarcă acasă pe toţi ostaticii. În această seară, acesta a aprobat acordul propus ca o primă etapă pentru atingerea acestui obiectiv”, se arată într-o declarație a biroului premierului Netanyahu.

Netanyahu: „Suntem în război și vom continua războiul”

Negocierile au fost mediate de reprezentanți din Qatar și din SUA, acordul încheiat fiind primul armistițiu de la debutul războiului din Orientul Mijlociu. Pe lângă eliberarea ostaticilor, acordul va permite intrarea în Gaza sute de camioane cu ajutor umanitar, medical și combustibil.

În perioada de patru zile, Israelul nu va ataca sau aresta pe nimeni, pe teritoriul Fâșiei Gaza, conform unui comunicat de presă transmis de gruparea Hamas. Însă, premierul Benjamin Netanyahu a ținut să precizeze că prin acest armistițiu .

„Suntem în război și vom continua războiul. Vom continua războiul până când ne vom atinge toate obiectivele: eliminarea Hamas, returnarea tuturor ostaticilor și găsirea tuturor persoanelor dispărute. Să ne asigurăm că nu va mai exista niciun element în Gaza care să amenințe Israelul”, a transmis premierul israelian.

Gruparea Hamas ar avea aproximativ 200 de ostatici luați în momentul loviturii lansate asupra Israelului, la data de 7 octombrie. Până în prezent, teroriștii au eliberat patru prizonieri. Este vorba despre două femei israeliene și alte două din SUA.