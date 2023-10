Război în Israel. Zecii de mii de oameni au părăsit Gaza. Armata israeliană l-a ucis pe șeful forțelor aeriene Hamas

Forțele de Apărare ale Israelului au transmis sâmbătă că au ucis un membru de rang înalt al grupării teroriste Hamas într-un raid aerian efectuat în Fâșia Gaza în cursul nopții. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea teroristă își gestiona activitatea aeriană, l-ar fi ucis pe Murad Abu Murad, șeful forțelor aeriene ale Hamas, potrivit sursei citate.

Armata israeliană a afirmat că Abu Murad “a jucat un rol important în dirijarea teroriștilor în timpul masacrului” de la sfârșitul săptămânii trecute, care a inclus atacatori care au intrat în Israel din aer pe deltaplane.

De asemenea, în lovituri separate “extinse” în cursul nopții, FDI a precizat că a lovit zeci de locații aparținând forțelor de comando ale Hamas, care au condus infiltrarea în Israel la 7 octombrie.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas’s aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)