Reacția lui Florin Salam după ce a fost acuzat că a abuzat o tânără: „Nu mai faceți măgării”

Florin Salam este implicat într-un scandal de proporții și are probleme cu legea! Solistul este acuzat că a agresat fizic o tânără de 24 de ani, într-o cameră de hotel din București. Incidentul s-ar fi petrecut de Anul Nou. Ce a declarat „Regele Manelelor” în apărarea lui?

Florin Salam este acuzat că a bătut o tânără

Florin Salam a făcut primele declarații după ce o tânără l-a acuzat că a agresat-o fizic în noaptea dintre Ani. Ofițerii Serviciului de Investigații Criminale de la Secția 1 din Capitală a deschis un dosar penal, după ce artistul ar fi bătut o femeie de 24 de ani, într-o cameră de hotel.

Conform informațiilor din anchetă, . La un moment dat, artistul a văzut negru în fața ochilor, pentru că tânăra i-ar fi controlat în portofel. Enervat, a luat-o la bătaie pe aceasta.

„La data de 1 ianuarie 2024, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin plângere scrisă, de către o tânără, în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 18:30, în timp ce se afla într-o cameră din incinta unui hotel, situat în Sectorul 1, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, în vârstă de 44 de ani”, a transmis Poliţia Capitralei.

Escorta a depus plângere la Poliție

După acel incident, . Pe de altă parte, manelistul dezminte toate acuzațiile aduse de tânăra care susține că a fost bătută de el. „Regele Manelelor” a ținut să precizeze că nu știe cine este tânăra, dar are încredere că adevărul va ieși la iveală.

Florin Salam a mărturisit că lumea este invidioasă pe el și nu știe cum să mai inventeze lucruri care să-i facă rău. El le-a transmis și un mesaj celor care vor să-l vadă doborât. Mai mult de atât, interpretul de manele este dispus să cânte și pe gratis, pentru a nu mai fi implicat în scandaluri de genul.

Cum se apără manelistul

„Eu atât spun! Am început să cânt de ceva timp, căci 2-3 ani nu am cântat, deoarece am avut niște probleme de sănătate și de familie, iar de când am început să cânt mi se înscenează fel și fel de lucruri de astea.

Atât vă rog și vă spun cu inimă bună, că ar trebui să fiu răutăcios acum, să spun nu știu ce la nervi, dar nu, eu vă spun, pentru că știu cum este inima, cât sunt de curat în situația asta și de aceea sunt și așa. Vedeți-vă de treaba voastră oameni buni! Nu mai încercați să faceți rău altora! Eu am familie, copii, o meserie…”, a declarat artistul, pentru

„Eu am dreptate! Vă rog să mă credeți! Trecem peste asta, dar fiți mai buni, nu mai faceți măgării! Dacă aveți nevoie vreodată de ceva, vorbesc din punct de vedere al fetei ăsteia, de cine mai e în spate, dacă vreți să vă cânt și să nu vă iau niciun ban, vă cânt o dată pe gratis!

Decât să-mi faceți mie măgării de astea, mai bine vin și vă cânt o dată, nu vă iau niciun ban. Rămânem și prieteni! Nu faceți bine ce faceți! Dreptatea va învinge! Veți rămâne unde vă e locul! Să vă dea Dumnezeu sănătate oricum și să vă vină mintea la cap!”, a mai completat celebrul manelist, pentru sursa citată anterior.