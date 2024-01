Primele declarații ale femeii care îl acuză pe Florin Salam de agresiune: ”Am nevoie de terapie”

Florin Salam este implicat într-un scandal de zile mari. O tânără a depus plângere la Poliție pentru agresiune. FANATIK a luat legătura cu femeia, pe numele său Mihaela C. I., însă tânăra spune că nu este într-o stare prea bună din punct de vedere psihic. Femeia a spus că lasă totul în mâinile Poliției.

Tânăra care îl acuză pe Florin Salam că ar fi lovit-o are atacuri de panică: “E foarte neplăcut”

Mihaela C. I. este încă extrem de afectată de întreaga situație. Mai mult decât atât, femeia spune că deși din punct de vedere fizic este bine, starea sa psihică este una delicată. Asta din pricina faptului că are în continuare atacuri de panică și mai mult decât atât, consideră că va avea nevoie și de ajutor de specialitate. Tânăra a declarat că nu se simte pregătită să vorbească prea multe deocamdată despre acest subiect, care încă o afectează. Însă are încredere că Poliția va face dreptate.

“Poliția își va face treaba. Eu nu am ce să spun mai mult. Eu îmi voi susține punctul de vedere, atunci când va fi cazul. Ca și stare de sănătate, eu sunt ok. Dar am atacuri de panică.

Am făcut un atac de panică de dimineață și e foarte neplăcut. Momentan nu sunt ok, nu sunt pregătită în acest moment să vorbesc. Cred că pe viitor voi avea nevoie de consiliere sau terapie, după ce s-a întâmplat. Important e că sunt ok ca și stare de sănătate”, a declarat ea pentru FANATIK.

Managerul lui Florin Salam susține că totul este o făcătură

Nicolae Constantin, managerul lui Florin Salam a explicat ce se întâmplă în aceste momente cu manelistul. În plus, managerul artistului este una inventată. Din spusele bărbatului reiese faptul că cineva ar fi vrut să îi însceneze lui Florin Salam toată această poveste.

”E o știre falsă. Nu e nimic adevărat”, susține managerul lui Florin Salam. ”El nu mai cântă gratis la mafioți și i s-a făcut o manevră. Dar, dacă există o plângere, Poliția trebuie să o verifice, să te cheme la declarație. Este foarte ușor să depui asemenea declarații, dar se va demonstra că nu e nimic adevărat. E doar o măgărie”, mai explică Nicolae Constantin.

Mai mult, susține el, Florin Salam nu este genul de bărbat care să bată femei, ci dimpotrivă, el le răsfață. ”El nu bate femei, el nu a bătut în viața lui femei. Adiă, vă zic, femeile au făcut ce-au vrut cu el. La modul că, pe vremuri, când mai făcea și el prostii, dacă i se cereau 500, el plătea 1.500”, a mai spus managerul lui.

Unde se află manelistul în acest moment: “Îl așteaptă degeaba la audieri”

Deși Mihaela C. I., femeia care susține că a fost lovită de Florin Salam după o noapte petrecută la hotel, a depus plângere la Poliție împotriva manelistului, . Mai exact, cântărețul se află în Spania, împreună cu soția sa, Roxana Dobre. Așadar, Florin Salam va putea să se prezinte la audieri atunci când se va întoarce în România.

”Acum este plecat în Spania. E plecat cu Roxana Dobre. Îl așteaptă degeaba acum la audieri. Nu au ce declarații să ia acum, dar când vine acasă, o va face. Nu fuge el de declarații. Și atunci o să se afle adevărul. El acum e în Spania, e naș acolo”, ne-a mai dezvăluit managerul lui Florin Salam.