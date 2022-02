Real Madrid pregătește un transfer „galactic”! Pe cine vrea Carlo Ancelotti să aducă de la Liverpool

Sadio Mane (29 de ani) a fost transferat de Liverpool, în vara lui 2016, de la Southampton, pentru 41.2 milioane de euro.

Real Madrid îl vrea pe Sadion Mane de la Liverpool

Potrivit celor de la , Real Madrid plănuiește să-l transfere pe Sadio Mane anul viitor, având în vedere că fotbalistul senegalez va intra în ultimele 12 luni de contract cu Liverpool, la vară.

Totuși, ar dori să prelungească înțelegerea cu Sadio Mane, deoarece este unul dintre cei mai importanți jucători ai „cormoranilor”.

Real Madrid e pregătită să-l transfere și pe Kylian Mbappe

Real Madrid îl dorește și pe Kylian Mbappe, vedeta celor de la PSG. În ultima perioadă, s-a vorbit despre faptul că formația madrilenă ar fi ajuns la un acord pentru transferul lui Mbappe, la vară.

La finalul partidei PSG – Real Madrid, 1-0, din prima manșă a optimilor UEFA Champions League, când Mbappe a marcat unicul gol al partidei, a fost întrebat dacă această reușită îi va influența în vreun fel viitorul. Iar răspunsul său a fost unul ferm: „Nu. Știu că joc la una dintre cele mai bune echipe din lume. O să dau totul pentru PSG în restul sezonului. Nu m-am hotărât asupra viitorului meu.

„Suntem fericiți. Am făcut un meci grozav, a fost foarte important. Am ținut ritmul jocului, am lucrat împreună, dar este doar un singur meci. Suntem pregătiți pentru retur.

Sunt mereu pregătit să joc. E normal ca lumea să vorbească despre mine. Mă bucur că sunt jucător la PSG. O să dau totul pentru calificare.

Victoria este foarte bună, dar calificarea nu s-a decis. Știm că Real Madrid este unul dintre cele mai bune cluburi din lume”, a mai spus Kylian Mabappe, la finalul partidei cu Real Madrid.

Meciul retur dintre Real Madrid și PSG va avea loc pe 9 martie, de la ora 22:00, pe stadionul „Santiago Bernabeu” din Madrid.

