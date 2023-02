Recompensă de 10 milioane de dolari pentru capul noului lider Al-Qaida. Unde s-ar afla Seif al-Adel

În august 2022, președintele SUA, Joe Biden, . Acesta era considerat creierul atentatelor de la 11 septembrie 2001. ”S-a făcut dreptate şi acest terorist nu mai este”, spunea șeful de la Casa Albă, în vara anului trecut.

Între timp, gruparea jihadistă s-a reorganizat și și-a numit un nou lider. Este vorba de Seif al-Adel, un fost ofițer al forțelor speciale egiptene. Pentru capturarea acestuia, SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari americani.

Într-o primă fază, un oficial american din serviciile de informații a declarat, în ianuarie, că succesiunea lui Zawahiri a rămas neclară. Un raport al Națiunilor Unite care evaluează riscurile din partea grupului a făcut lumină însă: ”În discuțiile din noiembrie și decembrie, multe state membre au considerat că Seif al-Adel operează deja ca lider de fapt și necontestat al grupului”.

Uciderea lui Zawahiri a exercitat presiuni asupra grupului pentru a alege rapid un lider puternic care să poată planifica cu atenție operațiunile criminale și să conducă rețeaua jihadistă cu o mână forte, spun experții în Al Qaeda citați de .

Spre deosebire de predecesorii săi, care s-au remarcat prin postarea mai multor videoclipuri amenințătoare la adresa Statelor Unite ale Americii, experții spun că Adel este mult mai retras. Acesta a plănuit, din umbră, mai multe atacuri mortale.

Presa internațională scrie că noul lider al grupării teroriste este considerat ”mai rău decât Bin Laden“. Seif al-Adel are 60 de ani, iar în trecut a condus unitatea de protecție ”Garda Neagră“ a lui Osama Bin Laden în Afganistan.

”Comparativ cu Zawahiri, el este probabil un lider mult mai eficient, cel puţin la fel sau mai mult chiar decât Bin Laden“, a declarat un expert britanic în terorism, pentru Daily Mirror. Mișcările din ultimii ani ale lui Seif fost urmărite de spionii britanici şi americani.

Informațiile oficiale spun că Seif al-Adel se află în Iran din 2002 sau 2003. Iniţial, acesta fusese plasat în arest la domiciliu, însă mai târziu a putut să călătorească în alte state, conform lui Ali Soufan, un fost anchetator FBI.

Adel a fost inculpat și acuzat în noiembrie 1998 de un mare juriu federal american pentru rolul său în SUA din Tanzania și Kenya, care au ucis 224 de civili și au rănit alți peste 5.000.

În această săptămână, Teheran-ul a negat afirmațiile SUA conform cărora liderul Al-Qaida are sediul în Iran. Ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian a ieșit cu un mesaj pe Twitter, la o zi după ce Washingtonul a confirmat o informația a ONU care spunea că Adel este în Iran.

