Ayman Al-Zawahiri, creierul atentatelor de la 11 septembrie 2001, ucis de SUA. Joe Biden: ”S-a făcut dreptate şi acest terorist nu mai este”

După mai bine de două decenii de la sângeroasele atentate de la World Trade Center, soldate cu aproape 3.000 de morți, liderul Al-Qaida, Ayman Al-Zawahiri, a fost eliminat.

Într-o conferință de presă televizată, preşedintele american, Joe Biden, a anunţat luni moartea , egipteanul Ayman al-Zawahiri.

Acesta a fost ucis în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică în Afganistan, într-un atac cu dronă, notează .

Liderul de la Washington a descris moartea lui Al-Zawahiri, care a fost mâna dreaptă și ulterior succesorul lui Osama Bin Laden, drept o lovitură majoră pentru rețeaua teroristă aflată în spatele atacurilor din 11 septembrie 2001.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.

Justice has been delivered.

— President Biden (@POTUS)