Regina Elisabeta și-a schimbat reședința. Unde va locui de acum înainte Suverana

De acum înainte Regina Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord va locui în casa în care a stat cu Prințul Philip înainte ca acesta să moară. Este vorba de Castelul Windsor, cel mai mare și cel mai vechi din întreaga lume.

Regina Elisabeta nu va mai sta la Palatul Buckingham. Ce schimbări a mai făcut Suverana

Monarhul în vârstă de 95 de ani a decis să nu se mai întoarcă niciodată să locuiască în . Ultima noapte petrecută la Londra a fost în luna martie a anului 2020, când a izbucnit pandemia de coronavirus.

Așadar, Regina Elisabeta a II-a a hotărât să „lucreze permanent de acasă” și este de așteptat să primească oficiali și demnitari la casa din Berkshire, însă programul de vizite va fi cu totul altul decât până acum.

Se pare că vizitele și călătoriile se vor reduce considerabil, după cum a mărturisit Suverana, care simte că este din ce în ce mai fragilă odată cu înaintarea în vârstă.

„Așa cum puteți vedea nu pot să mă mișc”, a glumit Regina în timpul unei întâlniri recente cu doi secretari ai serviciilor de apărare, notează .

Regina Elisabeta a II-a, atașată de Castelul Windsor

Castelul Windsor este locul în care Monarhul a petrecut o mare parte in , fiind un spațiu care îi aduce foarte multe amintiri cu Prințul Philip, care și-a pierdut viața pe 9 aprilie 2021. În plus, Regina va fi mai aproape de doi dintre cei patru copii ai săi.

„Windsor este locul pe care ea îl iubește. Are amintirile ei cu Prințul Philip acolo, are poneii ei acolo și familia în apropiere. Are sens”, a declarat scriitorul regal Hugo Vickers pentru The Sunday Times.

În momentul de față se zvonește că Palatul Buckingham ar urma să fie ocupat de Prințul Charles și Camilla. Prințul de Wales este moștenitor al tronului Regatului Unit după moartea Suveranei.