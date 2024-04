Regretă Drăgușin transferul la Tottenham? Răspusul dat de un oficial de la fosta lui echipă. ”A luat-o pe un drum greșit”

Radu Drăgușin nu a reușit să se impună încă la Tottenham. Internaționalul român a jucat doar 6 partide în tricoul englezilor, însă ar putea fi titular în partida cu Arsenal.

Directorul general de la Genoa a vorbit despre transferul lui Drăgușin la Tottenham

, care a plătit aproximativ 30 de milioane de euro celor de la Genoa în schimbul serviciilor românului. Fundașul a avut o ofertă și de la Bayern Munchen, însă a preferat să joace în Premier League. Acum, decizia sa este criticată chiar de un oficial al fostului său club. Directorul general de la Genoa, Andrés Blazquez, a vorbit despre plecarea lui Drăgușin din Italia.

Blazquez a precizat că Drăgușin și-ar fi dorit să continue la Genoa, însă presiunea pusă de Tottenham și Bayern a fost prea mare și a plecat în Premier League.

„Era atașat de echipă. Dar nu a fost posibil să rămână din cauza presiunii puse de Bayern Munchen, Tottenham și alte cluburi. Ideea noastră a fost să nu-l vindem, știam că avem un talent fantastic”. Transferul a fost de 26 de milioane de euro, dar suma totală poate ajunge la 31. Oferta de la Bayern a fost considerabil mai mare, dar a fost decizia jucătorului să meargă în Anglia”, a explicat directorul general de la Genoa.

”A luat-o pe un drum greșit în carieră”

Acesta a vorbit despre alegerea sa de a semna cu Tottenham și nu cu Bayern. Blazquez este de părere că fundașul a greșit, însă îl consideră un fotbalist inteligent.

”Drăgușin a luat-o pe un drum greșit în carieră. Noi știam ce potențial are, deși nu a avut încă experiențele potrivite. La Genoa, a avut timp să se dezvolte, a jucat, chiar dacă la început a făcut câteva greșeli. Este un jucător inteligent”.

În final, Blazquez a transmis că Drăgușin are potențialul de a se impune în Premier League, însă mai are multe de învățat: „El a avut o ascensiune puternică în Serie B, unde a avut șansa să joace meci de meci. I-am permis să facă greșeli, i-am permis să învețe, a fost important pentru el. Apoi, în Serie A, s-a descurcat foarte bine. Are o structură atletică, potrivită pentru Premier League, dar mai are pași de făcut”.

Revine Drăgușin pe teren?

. Colegul său, Destiny Udogie, s-a accidentat la antrenament și va lipsi restul sezonului. Această accidentare ar putea reprezenta o oportunitate pentru fundașul român.

Antrenorul echipei, Ange Postecogou, ar putea începe meciul cu Arsenal cu Micky van de ven pe flancul stâng al apărării și cu Radu Drăgușin alături de Romero în centru. Rămâne de văzut dacă australianul va face o astfel de improvizație sau va miza pe Emerson, care a mai jucat în trecut fundaș stânga.