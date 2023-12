Regretele lui Arlauskis din cariera de jucător: „Mamă, ce prost am fost!”

Deși recunoaște că nu a dat niciodată în nimeni, că nu și-a bătut coechipierii sau adversarii, Arlauskis recunoaște că a avut un temperament cel puțin problematic, într-o discuție cu Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”N-ai dat în nimeni? Doar înjurături, alea, scandal. Tu ai văzut imaginile cu tine când veneai supărat? Aoleu, n-aș fi vrut să fiu în pielea lor”, a glumit jurnalistul Cristi Coste.

Regretele lui Arlauskis din cariera de jucător

”A, că strâng de gât? Cât de râu îmi pare mie când văd nebuniile ăstea, ieșirile ăstea. Eu nu fac să dau nu știu cum, eu fac orice să câștig meciul, așa trăiesc eu natural, nimic fals. A doua zi când văd imaginile mi-e rușine, mamă ce prost am fost. Apoi vorbesc și cu jucătorul, să nu creadă că e ceva personal, sunt eu dilău”, a replicat Arlauskis.

Portarul lituanian și-a adus ulterior aminte de un episod când fotbalistul a fost aproape să-l bată pe Dan Petrescu, un antrenor cu care era într-un veșnic conflict. De la ce a pornit totul? De la faptul că CFR Cluj a învins pe FC Botoșani cu 4-1, deci cu gol primit. Petrescu s-ar fi plâns atunci că nu are un portar pe care să se bazeze, pentru simplul fapt că echipa primise gol.

”Am avut non-stop clinciuri cu Petrescu. O dată am sărit, cu nebuniile mele. Am povestit chiar aseară cu Felgueiras, ca portarii. Într-un meci cu Botoşani la Cluj, am câştigat 4-1. Prima repriză au avut ei două ocazii mari, am scos. Apoi am rezolvat cu 4-0. În minutul 90 şi ceva, fuge pe contraatac, dă la poartă, scot cu piciorul şi direct o dă colţul lung, gol. 4-1 pentru noi.

Se fluieră finalul şi Petrescu se întoarce la bancă şi strigă: ‘Băga-mi-aş ****, am jucat fără portar!’. Băi… Când am mers la galerie au venit la mine şi m-au întrebat dacă am auzit ce a zis. M-am dus glonţ în vestiar şi am strigat: ‘Petresculeeee, unde eşti?’. Nu îmi mai ardea de galerie, mi s-a pus pata repede şi aşa sunt cu problemele mele emoţionale. M-am dus glonţ în vestiar şi am strigat: ‘Petresculeeee, unde eşti?’. Toată lumea se bucura pe acolo”, și-a adus aminte Arlauskis.

Practic, doar faptul că Dan Petrescu s-a încuiat în vestiar l-a salvat de un conflict care putea degenera, lucru confirmat de fotbalist. ”Prin vestiar, coridorul duce spre biroul lui. Dar sunt două uşi acolo. Eu stăteam pe lângă uşă şi am strigat la el: ‘Bă, vino-ncoa!’. S-a ascuns şi s-a închis cu uşa. Nu îi făceam nimic. Eu nu sunt violent. Cred doar că îl înjuram de rupeam.

Niciodată nu m-am bătut vreodată. Vedeam imaginile cu mine când aveam ieşirile nervoase. Ştii cât de rău îmi părea după aia? Făceam pe moment să câştig meciul. Îmi era ruşine a doua zi. Apoi vorbeam şi cu jucătorul şi îi spuneam că sunt eu dilău!”, a completat Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

