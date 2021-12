Rezultate Loteria de Vaccinare. Numerele extrase, vineri, 31 decembrie 2021. Marele premiu este un milion de lei

Loteria Vaccinării a ajuns la final. Pe 31 decembrie vor avea loc ultimele extrageri și se va acorda marele premiu de 1 un milion de lei.

Tot în ultima zi din an, se vor acorda și premii în valoare de de 500.000 de lei, pe lângă cel de 1.000.000 de lei.

Rezultate Loteria de Vaccinare, vineri, 31 decembrie 2021. Unde vor putea fi văzute

Până la ora 12:00, vineri, 31 decembrie 2021, puteți face ultimele înscrieri, dacă sunteți vaccinați anti-Covid cu schemă completă, potrivit Regulamentului

Concret, oată ce v-ați descărcat certificatul de vacciare de pe https://certificat-covid.gov.ro, vă veți putea înscrie la Loteria de Vaccinare.

”Înscrierea participanților în aplicație se realizează, după generarea certificatului digital al UE privind COVID-19, astfel:

Accesare site https://certificat-covid.gov.ro

Autentificare: se introduce adresa de email

Verificare email: link de autentificare

Accesare mail primit de la platforma ”Certificate COVID”

Accesare buton „Autentificare”

Identificare Certificat de vaccinare al persoanei pentru care se va înregistra participarea la loterie

Accesare buton „Vizualizare certificat”

Selectare opțiune „De acord cu regulamentul și condițiile de participare”

Selectare opțiune „De acord cu publicarea datelor personale pe site-ul Ministerului Sănătății, Ministerului

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N.L.R.”

Selectare opțiune „PARTICIPĂ LA LOTERIA DE VACCINARE”, se arată pe certificat-covid.gov.ro

În ultima zi din 2021 va fi cea de a paisprezecea extragere săptămânală și cea de-a treia extragere lunară. Rezultatele se pot găsit atât pe www.loto.ro, cât și pe site-ul Ministerului Economiei sau site-ul Ministerului Sănătății.

de la sediul C.N.L.R. din București, str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4. Totodată, așa cum prevede legea 55 din 15 mai 2020 premiile se pot revendica în termen de 30 de zile de la data selecției. În caz contrar, suma câștigată se anulează.

”Premiile pot fi ridicate de catre castigatori saptamanal pe baza prezentarii actului de identitate, in intervalul marti-vineri, intre orele 9,00-14,00 de la casieriile Loteriei Romane, astfel: premiile in valoare de 100.000 de lei, 300.000 de lei, 500.000 de lei si 1.000.000 de lei de la sediul central al Loteriei Romane, iar cele in valoare de 10.000 de lei de la sediile punctelor de lucru judetene ale Loteriei Romane. Revendicarea premiilor se poate face in termen de 30 de zile de la data extragerii.

In vederea inscrierii, participantul trebuie sa accepte conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei de Vaccinare care poate fi consultat pe site-ul Loteriei Romane www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si pe site-ul Ministerului Sanatatii”, este menționat pe site-ul loto.ro.

Penultima extragere a avut loc în Ajun de Crăciun. Cine au fost câștigătorii

Pe data de 24 decembrie 2021, s-a desfășurat cea de-a treisprezecea extragere săptămânală din cadrul Loteriei Vaccinării.

La penultima extragere au participat numerele de ordine din intervalul 3.318.951 – 3.367.675. Mai exact, au fost înscrise 48.724 de români.

În Ajun de Crăciun au fost acordate în total 80 de premii de 10.000 de lei şi unul singur de 100.000 de lei. Pe tot parcursul desfășurării Loteriei de Vaccinare s-au oferit 4 șanse de câștig pentru fiecare participant, cu sume de: 10.000 de lei, 100.000 de lei, 300.000 de lei, 500.000 de lei și marele premiu în valoare de 1.000.000 de lei.