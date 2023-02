Rezultate Loto 6/49, Joker și Noroc, astăzi, joi, 23 februarie 2023. Numerele extrase

Loteria Română organizează joi, 23 februarie 2023, noi extrageri. Cei care au cumpărat bilete vor afla în curând dacă au reușit să obțină marele premiu sau dacă vor mai fi nevoiți să-și reîncerce norocul. Câștigurile sunt împărțite pe categorii.

Loteria Română organizează noi extrageri

Rezultatele loto 6/49, Joker și Noroc vor putea fi văzute pe FANATIK, începând cu ora 18:30 sau la emisiunea ”Românii au noroc”, de pe România TV. Extragerile trebuie urmărite cu mare atenție, căci demersul nu va dura mai mult de 30 de minute.

Premiile se oferă în funcție de categorii și se numesc în acest content reporturi. De exemplu, la loto 6/49, potul cel mare trece de 19, 88 milioane de lei, adică aproape 4 milioane de euro. La Noroc reportul depășește 5, 54 milioane de lei.

”La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 19,88 milioane de lei (peste 4 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,54 milioane de lei (peste 1,13 milioane de euro)”, transmite Loteria Română.

La Joker, categoria I, reportul are o valoare de peste 19 milioane de lei, adică peste 3, 88 milioane de euro. Atunci când vine vorba de categoria a II-a, reportul are aproximativ 466.300 lei, peste 95.000 de euro. La Noroc Plus, categoria I, 227.500 de lei este valoarea reportului, mai mult de 46.300 de euro.

La Loto 5/40, la categoria I reportul depășește 2, 20 milioane de lei, mai exact, trece de 449.000 de euro. Ultima categorie, Super Noroc, are la categoria I un report de aproximativ 138.800 de lei, adică peste 28.300 de euro, iată o sumă mai mică decât Loto 5/40.

, iar atunci s-au acordat 6 premii. Valoarea lor totală este de 51.392, 42 de lei. Cel mai râvnit premiu, de la Loto 6/49, nu a fost obținut până acum, de la începutul anului 2023.

Numerele extrase joi, 23 februarie 2023

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loteria Română

. Norocosul a fost un bărbat în vârstă de 48 de ani din județul Giurgiu. El a jucat un bilet la Loto 6/49, categoria I, și s-a ales cu 19.198. 843, 92 lei, adică peste 3, 9 milioane de euro, al treilea câștig de la categoria I, de la Loto 6/49.

Loteria Română este una dintre cele mai vechi instituții din țara noastră. A fost înființată chiar înainte de Primul Război Mondial și Al Doilea Război Mondial și alte evenimente istorice. Mai exact, a fost fondată în anul 1906, în perioada Regelui Carol I.