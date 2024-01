Riscul divizării de facto a Ucrainei în 2024. Fără un „plan B” și fără Biden, Zelenski poate pierde războiul

Ucraina va fi împărțită de facto în acest an, un rezultat inacceptabil pentru Kiev și pentru Occident, care va deveni totuși realitate, potrivit unei analize de risc a cabinetului Eurasia Group. Cel puțin, Rusia va păstra controlul asupra teritoriului pe care îl ocupă acum în peninsula Crimeea și în regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojia și Herson – aproximativ 18% din teritoriul Ucrainei – în timp ce războiul se va transforma într-o luptă defensivă cu o linie de control destul de statică.

2024 începe prost pentru Zelenski

Dar Rusia are acum inițiativa pe câmpul de luptă și un avantaj material, iar în 2024 ar putea cuceri mai mult pământ ucrainean. Anul acesta este un punct de inflexiune în război: dacă Ucraina nu-și rezolvă problemele de forță umană, nu crește producția de arme și nu stabilește în curând o strategie militară realistă, ar putea pierde războiul încă de anul viitor.

Kievul a primit o lovitură puternică din cauza diminuării sprijinului politic și material al SUA pentru Ucraina. Americanii sunt din ce în ce mai divizați în ceea ce privește războiul, iar mulți congresmeni republicani se opun unui ajutor suplimentar. Chiar dacă Congresul aprobă asistență militară suplimentară pentru 2024, aceasta va fi probabil ultima alocare semnificativă pe care Kievul o va primi de la Washington, potrivit .

Dacă va câștiga alegerile prezidențiale, el va reduce drastic ajutorul pentru Kiev. Dacă va câștiga președintele , un alt pachet major de ajutor va fi posibil doar dacă democrații câștigă (în mod improbabil) atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul. Perspectivele pentru asistența europeană sunt doar puțin mai bune. Provocările bugetare ale Germaniei, pe de o parte, opoziția tot mai mare a Ungariei, pe de altă parte, și o lipsă de leadership din partea tuturor celorlalți vor face ca europenilor să le fie greu să umple golul de ajutor militar pe care americanii îl vor lăsa pe termen mediu.

Echilibrul, în favoarea Rusiei

În timp ce Europa își mărește capacitatea de producție, nu are infrastructura necesară pentru a furniza volumul mare de muniție (inclusiv obuze de artilerie extrem de importante), tancuri grele, obuziere și vehicule de luptă pentru infanterie de care Ucraina are nevoie. Echilibrul material s-a schimbat, de asemenea, în favoarea Rusiei. În ceea ce privește forța umană, Rusia atrage un număr semnificativ de oameni pentru noi contracte, astfel încât o a doua mobilizare din acest an, tensionată din punct de vedere politic, nu este deocamdată necesară.

Președintele Vladimir Putin a reușit, de asemenea, să-și transforme cu succes economia într-o operațiune de război. Aproximativ o treime din cheltuielile guvernamentale și 6% din PIB vor fi dedicate războiului în 2024, iar producția internă rusă de rachete și obuze de artilerie este acum mai mare decât înainte de război. Coreea de Nord furnizează un volum mare de muniție suplimentară, iar Iranul continuă să furnizeze (și acum produce în Rusia) drone.

Kievul are nevoie repede de un plan B

Ucraina se află într-o poziție mai dificilă. În ceea ce privește efectivele, trebuie să mobilizeze și să formeze noi recruți pentru a îmbunătăți calitatea forțelor. Kievul ia în considerare mobilizarea a 500.000 de soldați suplimentari, ceea ce este probabil imposibil, dar arată dilema în care se află Ucraina, care se confruntă cu armata unei țări mult mai mari. De asemenea, Kievul trebuie să își mărească producția internă de apărare, în special de drone pentru câmpul de luptă și pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei. Avantajul material al Rusiei se va reflecta pe câmpul de luptă, unde Moscova a preluat inițiativa și atacă acum în regiunea Donețk, demonstrând o capacitate ofensivă limitată, dar eficientă, pentru prima dată în mai bine de un an.

Rusia va forma armate suplimentare cu recruți proaspeți și va continua să dezvolte capacitatea ofensivă, intensificând presiunea asupra Ucrainei. La rândul lor, ucrainenii vor fi forțați să se regrupeze și să se apere pe parcursul anului 2024, iar într-un război bazat predominant pe artilerie, apărarea este mult mai ușoară decât ofensiva. Acest lucru înseamnă că, probabil, Kievul nu va pierde prea mult teren în acest an. Dar Ucraina va trebui să își dezvolte forțele militare și să elaboreze strategii militare eficiente atât pentru 2024, cât și pentru 2025, și asta repede.

Ucraina va trebui, de asemenea, să pună capăt luptelor interne tot mai mari dintre administrația prezidențială și atât conducerea militară – care a contribuit la eșecul contraofensivei de anul trecut – cât și cu alți lideri politici, precum primarul Kievului, Vitali Kliciko. Rezultatul este că Ucraina trebuie să facă progrese în ceea ce privește mobilizarea, instruirea, producția de apărare, elaborarea strategiilor și luptele politice interne.

NATO, întărită cu noi membri

Dacă va reuși în majoritatea acestor sarcini, Kievul va fi într-o poziție puternică pentru a-și apăra teritoriul existent în anii următori, cu un viitor care ar putea include garanții de securitate solide din partea Occidentului, o eventuală aderare la NATO, ajutor pentru reconstrucție și integrarea în UE. O traiectorie geopolitică mai bună decât ar fi putut fi de așteptat înainte de invazia rusă de acum doi ani. Dar, dacă nu reușește, este probabil ca Ucraina să piardă războiul în viitorul apropiat, ceea ce înseamnă să cedeze mai mult teritoriu în regiunile Donețk și, eventual, Harkov, fiind apoi forțată să accepte o încetare a focului sau o înțelegere mult mai nefavorabilă.

Ucraina riscă să piardă, dar Rusia nu are cum să câștige major. Oricare ar fi avantajele pe termen mai lung pe care forțele sale le pot obține pe teren în Ucraina, NATO este acum întărită de noii membri Finlanda și (în curând) Suedia. În această lună, UE va deschide un proces de aderare pentru Ucraina, Georgia și Republica Moldova, un rezultat care nu era prevăzut înainte ca Putin să ordone invazia în țara vecină.

Rusia s-a confruntat cu 11 runde de sancțiuni occidentale, iar altele sunt în curs. Jumătate din activele sale suverane au fost înghețate, dintre care cel puțin o parte vor fi probabil confiscate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei. Europa nu va mai cumpăra exporturile de produse de bază ale Rusiei, care trebuie să fie vândute în schimb Chinei, Indiei și altora la prețuri mici. Moscova a devenit definitiv dependentă de Beijing. Toate acestea, doar pentru a obține bucăți din estul și sudul Ucrainei care vor avea nevoie de ani și ani pentru a fi consolidate.

Riscurile unei Ucraine divizate

Cu toate acestea, o Ucraină divizată va prezenta riscuri reale. Primul se referă la Marea Neagră, unde Kievul a dezvoltat o nouă rută de export prin apele litorale ale membrilor NATO către Bosfor. Rusia desfășoară în prezent mine în zonă și ar putea începe să scufunde nave în acest an. În cazul în care Moscova lovește din greșeală o navă NATO sau occidentală, ar putea urma un război naval între Alianță și Rusia.

Diminuarea sprijinului occidental și creșterea luptelor politice interne vor face ca Ucraina să se simtă din ce în ce mai presată și mai disperată, ceea ce îl va determina pe președintele Volodimir Zelenski să devină mai receptiv la riscuri. El se va îndrepta către războiul asimetric departe de linia frontului, în încercarea de a degrada armata rusă, de a menține Ucraina pe prima pagină a ziarelor și de a implic, eventual, NATO în conflict.

Sunt probabile mai multe asasinate cu țintă precisă, concentrându-se asupra persoanelor care au legătură cu războiul și ocupația. Ucrainenii vor lansa, de asemenea, atacuri în profunzime cu drone și rachete în Crimeea și în Rusia, vizând infrastructura militară și economică – posibil inclusiv instalațiile rusești de petrol și cereale de la Marea Neagră, ceea ce ar duce la perturbări ale pieței globale de petrol și alimente.

De asemenea, sunt probabile atacuri asupra podului din strâmtoarea Kerci, a căilor ferate și a orașelor rusești, ceea ce ar provoca o intensificare a atacurilor Moscovei împotriva orașelor ucrainene. Riscul unei erori de calcul sau al unui accident care să antreneze pierderi pentru NATO și să atragă Statele Unite mai direct în război va fi sporit în consecință.

Pericolul Trump în ecuația transatlantică

Reducerea sprijinului politic și material al SUA va adânci diviziunile în cadrul alianței transatlantice, care este piatra de temelie a sistemului internațional. Europenii văd în reducerile actuale și probabil viitoare ale asistenței americane acordate Ucrainei o miză majoră pentru securitatea vechiului continent.

Îngrijorarea lor este amplificată de riscul ca Donald Trump să încerce să retragă SUA din NATO, dacă va câștiga scrutinul prezidențial din noiembrie. Avantajul Rusiei va face ca Kremlinul să simtă că a reușit să țină piept Occidentului într-o problemă existențială, încurajându-l pe Putin să se sprijine pe țări proruse din UE și NATO (cum ar fi Ungaria și Slovacia) și provocând noi diviziuni.

O Ucraină divizată va submina, de asemenea, credibilitatea SUA pe scena mondială. Washingtonul și-a asumat un angajament major de securitate pentru a ajuta Ucraina să se protejeze și să își recâștige teritoriile „atât timp cât va fi nevoie”. Politica internă determină SUA să revină asupra acestui angajament, înrăutățindu-i imaginea ca partener de neîncredere. Statele problemă și revizioniste vor fi încurajate în consecință. Mai mult, tendința războiului va face din Ucraina un perdant politic pentru Biden în timpul unui an electoral, dându-i un impuls lui Trump. O victorie a lui Trump ar accelera acest declin al credibilității SUA.