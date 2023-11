Robert Niţă, pariu cu Florin Manea pe transferul lui Borza: “Îţi dau o ladă de şampanie”

Campion al României cu formația lui Gică Hagi, Borza a venit la Rapid în speranța că va lua din nou titlul. De la aducerea sa la echipă, flancul stâng al apărării este mai solid ca oricand, iar rezultatele au început să apară.

“Borza vine campion al României, vine titular de la echipa națională de tineret. Sefer juca din când în când. Compară și cotele jucătorilor când au fost aduși. Sefer era un titular în care tu ai crezut, Borza era titular la echipa națională a României și la campioana României”, a spus Robert Niță la

“Dacă dai 1 milion pe Borza, cum e? Și Sefer era la națională la U19. Compară 5 mii cu un milion, e o diferență mare. Fac un pariu cu tine, dacă Borza se vinde cu peste 1 milion, îți dau o ladă de șampanie”, i-a răspuns vehement Florin Manea.

“Dar vezi că eu beau șampanie scumpă”, a glumit Robert Niță, iar Florin Manea a replicat: “Nu contează, eu am bani mulți Robert”. “Doamne ajută, vezi că mi-a stat ceasul de când vorbim. Hai să îți spun un lucru. Eu cred că Borza se vinde la 2 milioane.”, a completat Robert Niță.

Rapid poate da lovitura cu Andrei Borza

Edi Iordănescu l-a convocat la precedentele partide din octombrie, cu Belarus și Andorra, și se anunță a fi o soluție bună pentru viitorul flancului stâng al echipei. În vârstă de 17 ani, Andrei Borza a jucat pentru toate categoriile de tineret ale României.

“Eu am auzit că are clauză de reziliere de 1.8 milioane. Dacă e așa, e grav. Așa am auzit că au pus clauză de reziliere 1.8 milioane de euro. Nu știu, dar se poate verifica la Federația Română de Fotbal. Eu nu cred că se vinde pe un milion și jumătate.

Nici în perspectivă ,eu nu cred. În primul rând e fundaș stângă, pe fundașii stânga nu se dau mulți bani. Nu am nimic cu copilul, îmi place de Borza, dar nu cred că poate să joace în Premier League, nu cred că poate să joace în Italia.

În Olanda, în Belgia, merge. Pe un fundaș stângă maxim 2 milioane, dar nu o să dea. Dar rămâne pariul. Tu poți să dai o masă, că eu nu prea beau”, a mai spus Florin Manea.

Contre pe seama lui Borza