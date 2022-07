ROBOR depășește cea mai mare valoare din ultimii 12 ani. Anunțul BNR

Recordul ”deținut” de ROBOR în ultimii 12 ani a fost înregistrat în data de 15 iulie 2010, când ROBOR era 7.13%.

ROBOR la trei luni a depășit recordul de acum 12 ani

Conform informațiilor publicate de Banca Națională a României, indicele ROBOR, cel care dictează modul în care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a atins valoarea record astăzi, 22 iulie 2022.

La începutul anului, indicele ROBOR la 3 luni era 3.02% pe an. Între timp, indicele la 6 luni, folosit pentru a calcula dobânda la creditele ipotecare în lei, cu dobândă variabilă, a crescut la 7.54% de la 7.38% pe an. ROBOR la 12 luni a ajuns la 7.68%, de la 7.51%, ultima valoare raportată.

Referitor la IRCC (Indicele de referință pentru creditele consumatorilor), reglementat prin OUG 19/2019, valoarea acestuia a ajuns la 2.65%.

Acesta e calculat ca o medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I. Acesta e mai mare în raport cu cel publicat în urmă cu trei luni, de 1.86%.

”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 6 iulie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75% pe an, de la 4,75% pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75%, de la 2,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022”, arată BNR.

în cadrul CSALB, Alexandru Păunescu, anunța că românii nu au momentan probleme foarte mari în a-și plăti creditele. De reținut că ROBOR afectează doar românii care au optat pentru dobânda variabilă.

”Deocamdată lucrurile stau ok, cifra creditelor neperformante e la un nivel record de jos în procent, jur de 3. Nu sunt probleme în ceea ce privește rambursarea, au crescut ratele ca urmare a creșterii dobânzii de politică monetară, implicit a ROBOR. Dacă avem un credit cu dobândă variabilă e această situație. Cum era de așteptat, sunt dificultăți în a asigura sumele respective, cea mai mare parte a cheltuielilor sunt cele legate de electricitate, gaz. Suntem toți într-o inflație care a crescut în mod rapid și care ne-a afectat pe toți”, a explicat Păunescu. Afectați de această situație sunt românii care au optat pentru dobândă variabilă, a punctat expertul BNR.