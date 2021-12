Român executat în stil mafiot la Roma. Adrian apăruse într-o emisiune televizată

Presa italiană a anunțat că Adrian Pascu (30 de ani), un român stabilit de ani buni în Italia, a fost găsit fără suflare în holul unui imobil din Roma. ”Cadavrul lui Pascu a fost găsit de vecini în fața liftului clădirii de pe strada Francesco Maria Greco din Roma”, informează .

Anchetatorii au constatat că românul a fost împușcat de trei ori în piept, de la distanță mică, cartușele trase – găsite alături – indicând o armă automată. ”Se iau în calcul toate variantele, inclusiv o reglare de conturi interlopă legată de traficul de stupefiante sau o răzbunare”, au anunțat italienii.

Execuție în stil mafiot: trei gloanțe trase în piept, de la mică distanță

Adrian Pascu avea antecedente penale, fiind acuzat de mai multe ori de furt și de infracțiuni legate de lumea drogurilor. Tocmai de aceea, pentru că , polițiștii au făcut perchiziții la locuința românului, de unde au ridicat mai multe probe, printre care și câteva telefoane mobile.

Potrivit presei peninsulare, anchetatorii se concentrează acum pe audierile cercului de prieteni în care se învârtea Pascu. Sunt luate în calcul toate variantele, mai ales că românul avea o rază mare de acțiune, nu opera doar în capitala Italiei.

Adrian Pascu declarase la televizor că se va face băiat cuminte

Interesant este faptul că, într-o emisiune tv din 2014, Adrian Pascu făcuse senzație cu dezvăluirile lui. , în direct la tv, Pascu se angajase solemn că se va îndrepta și că va deveni un cetățean model.

“Am ajuns în Italia, la Milano, când aveam 13 ani. M-am trezit cu prieteni care comiteau infracțiuni și am început și eu să fur. Am fost arestat prima dată în 2008. Nu înțelegeam ce se întâmplă, ce făceam acolo. Apoi m-am dus la Potenza și la Roma, unde m-au arestat din nou.

”Am învățat să fiu pizzar şi am ieșit cu zece luni mai devreme”

În centrul de detenție pentru minori Casal del Marmo am avut norocul să întâlnesc un preot. Nici măcar nu înțelegeam limba. Am terminat clasa a opta la închisoare. Mă gândeam ce să fac în continuare (…) Am învățat să fiu pizzar şi am ieșit cu zece luni mai devreme.

Am reușit să mă întorc în societate şi le-am arătat oamenilor că pot avea încredere în mine, că sunt mai bun decât înainte. Mai calm și mai îngrijit. Mi-am luat viața înapoi. Azi renasc, visez să deschid o afacere și să lucrez, sunt mult mai bine”, mărturisea atunci Adrian Pascu, în direct la televiziunea italiană.