Mai mulți români, păcăliți să investească în piața criptomonedelor, la îndemnul unor cunoscuți influenceri

Mirajul sumelor importante de bani care pot fi câștigate în zona monedelor virtuale face ca tot mai mulți români să cadă victime escrocheriilor din acest domeniu.

În ultima perioadă, o nouă schemă de înșelătorie a fost sesizată de tot mai mulți români. Aceștia au fost convinși să plaseze sume importante în așa zise companii de tranzacționare a criptomonedelor.

Înșelătoriile pe piața criptomonedelor fac tot mai multe victime printre români

Mai multor cetățeni din România le-au fost promise dobânzi uriașe după investiții pe măsură. Din păcate pentru ei, la fel ca în cazul altor țepe de răsunet, afacerea s-a dovedit o mare înșelătorie.

Potrivit , este vorba de o schemă piramidală de genul Caritas, apărută în anii ’90, prin care au fost păgubiți atunci peste două milioane de oameni.

Sursa citată notează că, în prezent, acești indivizi sunt ajutați și de influenceri să își câștige credibilitatea în rândul cetățenilor simpli.

Cum funcționează aceste ”fonduri de investiții”

Aceste așa-numite fonduri de investiții susțin că se ocupă de de genul bitcoin sau ethereum. Astfel, ele promit investitorilor fără experiență dobânzi impresionante în doar câteva săptămâni.

Cei de la ProTV prezintă un caz care demonstrează cum acționează acești infractori și ce rol au influenceri cunoscuți din showbiz-ul românesc în chestiune.

”Să luăm cazul Nelson Finance. A ieșit pe piață cu trei tipuri de depozite. Facem calcule pentru două dintre ele, cu dobânzile promise. Avem 3.000 de euro. După 28 de zile, putem primi o dobânda de 27%, adică în plus 810 euro.

Dar dacă îi retragem după 60 de zile, dobânda este de 68,4%. Adică, în două luni, câștigăm în plus, 2.052 de euro peste cei 3.000. Și îi putem reinvesti la infinit, după spusele celor de la Nelson Finance”, scrie sursa citată.

Care e rolul influencerilor în această schemă

Folosindu-se de această schemă de înșelătorie, ”fondurile de investiții” 1Investfinance și Onix Capitals și-au racolat clienții din spatele unor pagini create pe rețelele de socializare.

Escrocii și-au obținut credibilitatea cu ajutorul unor influenceri care le-au promovat activitatea în story-uri și postări pe Instagram, cel mai probabil, contra cost.

Printre vedete se numără Abi Talent, Vlăduța Lupău, Andra Volos sau Emily Burghelea. Până în prezent, niciun nume din această listă nu a avut vreo reacție.

”Eram pe Instagram și am văzut o postare de la Abi Talent în care îmi vorbea despre pagina asta Nelson Finance, așa că am intrat la ei pe pagină și am văzut mai multe vedete care promovau pagina, recenzii pozitive de la alte persoane care ziceau că au făcut bani prin intermediul lor, așa că m-au făcut curios și am intrat în contact cu ei”. spune un cetățean păgubit.

Această persoană a făcut un depozit de 5.887 de euro, a semnat un contract, iar promisiunea era ca în 28 de zile să primească în plus în jur de 1.500 de euro.

Sursa citată notează că cei păcăliți au puține șanse pentru a-și recupera sumele investite și asta pentru că monedele virtuale, de genul sau ethereum, nu sunt considerate instrumente financiare.

În consecință, astfel de tranzacții nu sunt protejate de lege, iar infractorii virtuali își acoperă atât de bine urmele, încât de cele mai multe ori sunt imposibil de găsit.