România a exportat toată săptămâna energie electrică în Ucraina. Anunţul Ministerului Energiei de la Kiev

Ucraina a anunţat că de duminică reia exporturile de energie electrică, în cantităţi mici, dar admite că va continua să importe masiv energie în perioadele de vârf. Unul dintre principalii furnizori de energie electrică ai Ucrainei este România.

După mult timp, Ucraina a reînceput exportul de energie

Datele statistice arată că România a exportat toată săptămâna energie către Ucraina, prin Republica Moldova. Atât Transelectrica, cât şi Moldelectrica arată că media zilnică s-a situat în jurul a 400-500 MW livraţi, cu vârfuri de peste 800 MW în orele de seară.

Reprezentanții Transelectrica au declarat pentru că România oferă ajutor Ucrainei la solicitarea operatorului de transport și sistem din această ţară, în baza unui acord bilateral pentru ajutor în situații de urgență (Contract on Provision of Mutual Emergency Energy Delivery for Securing the System Services between Power Systems of Ukraine and Romania) și conform procedurilor stabilite în acest acord.

Duminică, 21 aprilie, după mai multă vreme, în Polonia. Nu se prognozează lipsa de energie electrică pentru ziua curentă, a transmis Ministerul Energiei de la Kiev.

“Datorită vremii însorite și a funcționării active a stațiilor solare s-a creat un surplus de energie electrică. La solicitarea operatorului sistemului de transport, Ucraina a transferat surplusul de energie electrică în Polonia.

Valoarea totală de energie electrică transferată a fost de 1.600 MW/h. Generarea din surse regenerabile de energie a fost și ea în cantitate totală de 1.851 MW/h”, se arată în mesajul ministerului ucrainean.

Ministerul Energiei de la Kiev a subliniat că nevoile consumatorilor au fost acoperite prin .

“Pentru ziua curentă, nu există deficit de energie electrică și nu este planificată asistență de urgență”, se mai arată în mesaj. De asemenea, nu există restricții pentru consumatorii casnici și industriali. În regiunile Harkov și Krivoi Rog, din cauza restricțiilor de rețea, pe liniile operatorului de sistem, vor exista însă intervale de întrerupere a alimentării cu energie electrică.

În regiunea Cernihiv, în urma bombardamentelor ruseşti, liniile aeriene de distribuţie a energiei electrice au fost avariate, iar peste 1.100 de puncte de contorizare au fost deconectate, în două localități. În plus, în 76 de așezări din regiunile Kiev, Sumî, Kirovohrad, Odesa, Cernihiv și Nikolaiev a fost întreruptă alimentarea cu energie, din cauza dounelor provocate de vremea nefavorabilă.