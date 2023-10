România înfruntă Anglia și Norvegia în Elite League U20. Cum arată lotul lui Curelea

Echipa națională U 20 a României are programate în perioada 12-16 octombrie alte două acțiuni cu caracter internațional în cadrul competiției continentale rezervată de UEFA reprezentativelor de această categorie de vârstă în mod neoficial. Competiția se află de acum la sezonul trei și România U 20 va întâlni pe 12 octombrie la București, pe stadionul Arcul de Triumf naționala Angliei și pe 16 octombrie, la Fredikstad, reprezentativa Norvegiei.

România U 20 este la al treilea sezon consecutiv de participare în Elite League

Este a treia ediție la care naționala U20 este prezentă, această competiție organizată de forul european având particularitatea participării prin înscriere și nu prin crearea grupelor de calificare la naționalele de seniori, U 21, U19 sau U17, unde au loc preliminarii și turnee finale.

Astfel încât federațiile doritoare să constituie acest tip de echipă națională cu rol de liant între reprezentagivele U19 și U21 au dat curs invitației și printre primele care au spus da s-a aflat și FRF, care a considerat utilă existența acestei echipe naționale și, în consecință, România se află acum la treia participare consecutivă.

Victorie cu Cehia și eșec dramatic în Portugalia în primele două etape din Elite League pentru naționala U20

Naționala U20 a fost preluată din această ediție de fostul atacant al Sportului Studențesc, Costin Curelea, care i-a luat locul lui Daniel Pancu, plecat la o generație mai sus, adică la naționala de tineret, care joacă în preliminariile EURO. Deocamdată au avut loc doar două meciuri din ediția a treia din Elite League, România având o victorie și un eșec.

Tricolorii au început cu dreptul, victorie la Târgoviște, cu scorul de 2-0 în fața Cehiei, prin golurile înscrise de Radaslavescu și Doru Andrei. În a doua partidă România a marcat în primele secunde prin Duțu dar finalul a fosr dramatic, , cu goluri în minutele 85 și al optulea minut de prelungiri.

Meci de gală cu Anglia pe stadionul Arcul de Triumf și deplasare în Norvegia

Acum se vor desfășura partidele din etapele a 3-a și a 4-a acestei ediții, Ca de obicei avem un meci pe teren propriu și altul în deplasare. Cel de pe teren propriu sigur va sucita un interes deosebit, pentru că adversaară este una dintre cele mai puternice reprezentative de pe continent la orice categorie de vârstă, respectiv Anglia.

Partida va avea loc pe micuța dar cocheta arenî de la Arcul de Triumf, joi, 12 octombrie, de la ora 18:00. Marea problemă a stadionului Arcul de Triumf o reprezintî însă calitatea execrabilî a suprafeței de joc, despre care s-au plâns toate echipele care au evoluat pe acest gazon în meciurile din SuperLiga, în special Dinamo. Apoi, luni, 16 octombrie, tricolorii vor juca în compania Norvegiei la Fredikstad. Cu nordicii avem amintiri triste, cu Daniel Pancu

Opt jucători din ligile inferioare și patru stranieri în lotul României U20

Costin Curelea are un lot din care fac parte șase jucători din eșalonul secund și doi din divizia C plus patru stranieri, dintre care doi din Serie A, unul din liga a doua franceză și altul din prima divizie a Ungariei. Vedetele echipei, dacă le putem numi așa, sunt Eduard Radaslavescu și Atanas Trică de la Universitatea Craiova.

S-a accidentat Sergiu Pârvulescu de la Gloria Buzău, care a fost înlocuit în compartimentul defensiv cu Tudor Oltean de la Ceahlăul Piatra Neamț. Din străinătate au venit portarul Alexandru Borbely de la Lecce, fundașul Tony Strată de la Ajaccio și mijlocașii Andreas Sfaiț de la Salernitana și Szabolcs Szilagy de la Vasas.

Lotul României U20 pentru meciurile cu Anglia și Norvegia

PORTARI: Robert Popa (U Craiova 1948), Alexandru Borbei (US Lecce / Italia), David Dincă (CSM Slatina)

FUNDAȘI: Tony Strata (Ajaccio FC / Franța), Dan Sîrbu (Farul Constanța), Botond Gergely (AFK Csikszereda), Ștefan Duțu (CS Afumați), Sergiu Rimovecz (CSM Reșița), Gabriel Dănuleasă (Farul Constanța), Alexandru Șuteu (FC Unirea Dej), Tudor Oltean (Ceahlăul Piatra Neamț)

MIJLOCAȘI: Alexandru Musi (ACS Petrolul 52), Ștefan Bodișteanu (SC Oțelul Galați), Andrei Pandele (FCSB), Eduard Radaslavescu (FCSB), David Gabriel (FC Botoșani), Doru Andrei (FC Voluntari), Andres Sfaiț (US Salarenitana / Italia), Cristian Mihai (UTA Arad), Szabolcs Szilagyi (Vasas Budapesta / Ungaria), Vlasti Martinovic (Gloria 2018 Bistrița-Năsăud)

ATACANȚI: Atanas Trică (Universitatea Craiova), Valentin Dumitrache (Gloria Buzău)