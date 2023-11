România, avantajată sau nu de un gazon perfect în meciul cu Israel? “Pe noroi totul e întâmplător!”

Veste bună pentru români, care vor juca pe un stadion cochet și pe un teren de joc ”biliard”, care va avantaja naționala noastră. Cel puțin asta crede Robert Niță, invitat în studioul FANATIK SUPERLIGA. ”Acum să vă întreb, e bine sau nu e bine că gazonul e țiplă? Masă de biliard?”, și-a întrebat Horia Ivanovici invitații din studioul emisiunii.

România, avantajată sau nu de un gazon perfect în meciul cu Israel?

Cel mai categoric a fost Robert Niță, fostul fotbalist fiind de părere că un teren imposibil precum cel din Kosovo nu face bine fotbalului niciodată. De altfel, orezăria de la Priștina i-a învins și pe israelieni în urmă cu mai multe zile, astfel că soarta calificării se va decide lângă Budapesta, sâmbătă seara.

”E bine. Cum era noroiul ăla cum am jucat cu Kosovo? Pe noroc totul e întâmplător, haos. Echipa care degajează mai tare și bagă materiale…Așa dacă tot te bat, să te bată pe fotbal. Să poți să joci, să pasezi. Joci pe teren neutru, fără presiunea publicului. Ăștia nu s-au antrenat, au stat prin străinătate, plecați. Cred că România se va califica de mâine seară, meciul cu Elveția va fi o sărbătoare, pentru suporteri.”, a explicat Robert Nișă.

Horia Ivanovici a intervenit în discuție și și-a ”speriat” invitații cu un scenariu ”de vis”: România să piardă cu Israel, însă să învingă Elveția în fața a 50.000 de spectatori. ”Scenariul perfect, să ne bată mâine Israelul și să batem Elveția cu 50.000 de oameni pe stadion”, a făcut Horia Ivanovici un exercițiu de imaginație.

”Lasă să fie urât, cu 3.000 mâine”, a răbufnit Robert Niță, în timp ce Florin Gardoș a gustat această ipoteză: ”Ar fi frumos scenariul. Să nu se califice Elveția”. ”Doamne, cum ar fi să nu se califice Elveția. Nu-i suport! Mă uit la ei, atitudinea aia de rasă superioară. Și naționala lor, de aia au rezultatele astea, sunt aroganți”, a completat Horia Ivanovici.

România se califică la Euro 2024 cu un egal cu Israel

Israelul a clacat surprinzător în Kosovo, poate și din cauza terenului de groază, iar acum soarta calificării se va decide în meciul direct dintre Israel și România. Partida se va disputa sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 21:45 pe micuța arenă din Felcsut, lângă Budapesta. Calculele calificării sunt simple, dar în același timp pot deveni complicate.

Asta, pentru că un egal ar trimite România la Euro 2024, de anul viitor din Germania, în timp ce o înfrângere cu Israel ar ”detona bomba” în grupa României, iar totul va depinde de ultima etapă, când România se va duela cu Elveția. De remarcat că până la acel meci și elvețienii vor juca cu Kosovo, unde în teorie victoria ar trebui să revină fără probleme naționalei lui Murat Yakin.

România, avantajată de un gazon perfect?