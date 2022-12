Concerte în România în 2023. Depeche Mode, Robbie Williams și Eros Ramazzotti vor cânta la București. Când au loc Neversea și Electric Castle

Anul 2023 se anunță unul plin de evenimente și festivaluri muzicale. Saga Festival, Electric Castle, Untold și Neversea au pus România pe harta internațională a muzicii, lucru care se va repeta și în noul an ce ne bate la ușă. De asemenea, nume precum Depeche Mode, Robbie Williams sau Eros Ramazzotti ne vor încânta cu piesele lor monumentale.

Depeche Mode, Robbie Williams și Eros Ramazzotti concertează în România

Saga Festival și întâlnirea cu Depeche Mode va avea loc pe Arena Națională din București, în timp ce Electric Castle, Untold și Neversea vor avea loc la Cluj-Napoca și Constanța.

Imagine Dragons, una dintre cele mai mari trupe de pop rock din lume, a confirmat că va încinge atmosfera la Untold în 2023.

Și Depeche Mode, Robbie Williams și Eros Ramazzotti sunt printre celebritățile care vor poposi în România anul care vine.

Neversea – 6-9 iulie la Constanța

, au transmis deja iubitorilor de distracție ce îi așteaptă în anul 2023.

”Neversea te așteaptă să retrăiești visul celei mai mari petreceri de pe malul Mării Negre, unde apusurile de neuitat, vibrația valurilor și muzica artiștilor preferați se împletesc în experiența pe care trebuie să o trăiești.

Următoarea aventură de 4 zile va avea loc pe Neversea Beach în Constanța, România, pe 6-9 iulie 2023”.

Prețul biletelor variază între 554 de lei și 1.338 de lei, care asigură tratament VIP pe toată durata evenimentului.

Electric Castle – 19-23 iulie la Bonțida, județul Cluj

Electric Castle vine în anul 2023 cu o noutate – opțiunea prin care participanții își pot închiria un spațiu unde pot parca mașina și instala cortul personal.

The Chemical Brothers alături de Iggy Pop, Sigur Rós, Pendulum, Nothing But Thieves, George Ezra, Taj Sultana, Peggy Gou, NovaTwins, Hospital Records, Netsky, Anee vor putea fi văzuți concertând la Cluj.

Costul unui bilet de acces este de 750 de lei.

SAGA Festival – 23-25 iulie la Arena Națională

Cea de-a treia ediție SAGA Festival începe să capete contur, iar organizatorii anunță va veni în 2023 cu mai multe genuri muzicale, mai multe scene și mai multe ore de dans. Show-ul va avea loc în perioada 23-25 iulie, la București.

”Cea de-a treia ediție începe să se contureze și va trece la următorul nivel atât în ceea ce privește conceptul și producția, cât și line-up-ul și activitățile de pe parcursul celor trei zile.

Unele dintre cele mai mari live act-uri din lume vor putea fi văzute la SAGA: artiști internaționali cu milioane de fani, așteptați de publicul din București, vor anima spiritele. Live act-urile vor fuziona cu muzica electronică și cu seturile incendiare pregătite de cei mai iubiți DJ-i la nivel global”, au anunțat organizatorii.

Untold – 3-6 august – Cluj-Napoca

Supriza de anul acesta de la , una dintre puținele recompensate cu un Premiu Grammy, 10 premii Billboard Music, un MTV Video Music Award și multe alte premii.

778 de lei trebuie să achite iubitorii de distracție pentru cel mai ieftin tichet de acces. Pentru un acces VIP trebuie plătită suma de 2.380 lei.

Eros Ramazzotti – 23 aprilie – Sala Palatului

De precizat este și prezența lui Eros Ramazzotti care va ajunge în București în aprilie. Artistul va susține un concert la Sala Palatului.

Cel mai ieftin bilet costă 259 de lei, în timp ce 1.781 de lei trebuie să scoată din buzunar cei care vor avantaje exclusiviste.

Sam Smith și Robbie Williams (3-4 iunie – Piața Constituției)

Robbie Williams revine pentru a doua oară la București. În 2015 fiind unul dintre artiștii care au pus România pe harta internațională a muzicii.

449 de lei este prețul celui mai ieftin bilet.

Depeche Mode (26 iulie – Arena Națională)

Depeche Mode fac parte din 2020 de pe lista ”Rock & Roll Hall of Fame”.

Formaţia britanică revine cu un concert care face parte din turneul mondial ”Memento Mori”.

Biletele variază de la 255 de lei. la 1.300 de lei.