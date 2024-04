Romanița Iovan, filmul tragediei care i-a marcat viața. Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea în care s-a produs „crima din Primăverii”: „Adrian nu a tras”

Romanița Iovan a vorbit deschis despre greutățile la care a supus-o destinul. Ajunsă la aproape 60 de ani, nu a dus lipsă de succes sau bani. Cel mai mai mare dar, spune ea, a fost Albert, copilul pe care îl are împreună cu Adrian Iovan. Acesta a șters cu buretele toate durerile îndurate de creatoarea de modă. Iar greutățile la care a fost supusă nu au fost puține.

Cum a început povestea de dragoste dintre Romanița și Adrian Iovan

Romanița Iovan nu are nevoie de prezentări. Născută pe 3 octombrie 1964, a intrat în lumea modei 1986, iar în 1991 și-a lansat propria casă de modă. S-a ambiționat întotdeauna pentru a nu depinde de bărbați și a avut, fără dar și poate, o viață de film.

S-a iubit ani buni cu Irinel Columbeanu, pe care l-a și ajutat după ce și-a pierdut averea. Dar povestea de dragoste care i-a schimbat total viața a fost cea cu Adrian Iovan, căci alături de el a devenit mamă pentru prima și singura dată.

„Femeia își alege bărbatul”, spune Romanița Iovan, care în și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri inedite din viața sa. Creatoare de modă l-a cunoscut pe pilotul care a murit în tragedia din Apuseni chiar în avion.

„Eram în avion, mă întorceam de la Viena și aveam bilet de business, primul loc în avion. Din cauză că a fost o defecțiune, zborul a fost amânat cu 10 minute, timp în care Adrian, că așa obișnuia, își întâmpina pasagerii chiar la intrare, considerând că pasagerii nu sunt saci de cartofi. Eu cu o păpușă în brațe. Se uita la mine, mă uitam la el. La un moment dat a zis ‘Ce seamănă păpușa cu dumneavoastră’”, a povestit Romanița Iovan.

Adrian Iovan era însurat când a cunoscut-o pe Romanița

Ajunsă acasă, Roamnița Iovan a pus mâna pe telefon, a sunat o prietenă și a făcut rost de numărul pilotului. Ce nu știa creatoarea de modă era că Adrian era însurat. Asta, însă, nu i-a oprit să-și trăiască iubirea.

„Era în iunie, ajung acasă și pun mâna pe telefon și sun o prietenă. Zic, ‘Sună-l pe bărbati-tu și află cine a adus aeronava Boeing 737 de la Viena’. Eu l-am sunat. Nu a răspuns, că era în cireș. S-a dus direct la Butimanu, că avea o casă de vacanță. A doua zi, era la mine la serviciu cu motocicleta. La un an eram căsătoriți. Nu era singur, dar nu avea verighetă. Era însurat. Dacă nu vezi verighetă, vezi ce pericol e?

În momentul când s-a adeverit că relația trebuie să fie o relație, m-am dus la mănăstire. Mi-a dat liber măicuța. A venit Adrian la mine cu uniforma de aviator și cu motocicleta și cu o singură cămașă. A lăsat tot. Acum dacă eram una din asta care trebuia să fie întreținută…”, și-a amintit Romanița Iovan.

„Crima din Primăverii”, cazul care i-a marcat

Iubirea lor, însă, a fost umbrită de un caz fără precedent. În 2005, la o zi după ziua Romaniței Iovan, un hoț a intrat în locuința din cartierul Primăverii din București, unde Romanița și Adrian Iovan locuiau, iar fostul pilot l-a ucis.

La acea vreme au existat multe speculații, teorii care au rănit-o pe creatoarea de modă și care au dus la pierderea unei sarcini. Acum, la aproape de două decenii de la tragedia, Romanița Iocan a refăcut firul evenimentelor.

„A fost primul caz de legitimă apărare”

Regretatul Adrian Iovan, a afirmat fosta lui soție, nu a tras în bărbatul care ar fi acționat „la pont”, ci arma cu care s-a dus după el s-a descărcat accidental.

„A fost primul caz de legitimă apărare. Noi eram împreună în dormitorul nostru, dormeam liniștiți, în 2005. Doamne- Doamne mi-a deschis ochii. În 2006, la un an, s-a născut Albert. 2005, ziua mea, pe 3 octombrie, aflu că sunt însărcinată, bucurie maximă. Pe fondul ăsta, 3 octombrie, a doua zi, noaptea dinspre 4 spre 5 octombrie, la ora 3, la etajul 2, te trezești și în dreptul ușii cu mâna pe clanță vezi o siluetă. Eu am casa foarte vitrată. Noaptea intră lumina de la lună. M-am trezit când era în prag. L-am trezit pe Adrian. S-a sculat din pat, ăsta a luat-o la fugă. Toată povestea, a greșit pontul. Mai era unul. A doua zi am aflat că pe echipamentul de aer condiționat erau urme.

Adrian s-a dus după ăla. A intrat prin subsol printr-un geam deschis. A luat-o pe scări până la etajul 2. A apucat să fure ce a găsit. Sigur a intrat din greșeală la noi. Nimeni n-a pus pe tapet lucrurile astea. A alergat, a intrat în bucătărie, s-a aruncat pe geam de la etajul 1 până jos. Adrian s-a dus să vadă, a luat pușca. Omul a fost bărbat. E o scară care urcă din curtea exterioară peste garaj. Omul era matol. S-a prins de țeava de gaz. Adrian a ieșit din curte și i-a dat cu pușca în cap. El nu a tras, s-a descărcat accidental”, a povestit Romanița Iovan.

Romanița Iovan: „ Nu știu dacă am pierdut sarcina pentru că a intrat hoțul în casă sau pentru trauma pe care am parcurs-o în continuare”

Romanița Iovan a pierdut sarcina și a suferit în tăcere, mai ales că nici nu avea voie să vorbească despre incident. A scris ulterior o carte, „Cuvântul care ucide”, pentru că cel mai tare a durat ce a urmat după „crima din Primăverii”.

„Ideea este că în momentul în care a sunat la 112 a venit șeful Poliției, șeful de Arme și Muniții, Procurorul șef. Norocul, a fost un noroc într-adevăr, chestia cu legitima apărare este primul caz care se studiază și la Facultatea de Drept. Nimeni nu e fericit cu o astfel de situație. Mie de teamă, de stres, am intrat într-o perioadă în care n-am vrut să mă mai întâlnesc nici cu prietenele mele.

Noi nu aveam voie să ne ducem nici la televizor, pentru că așa a zis procurorul. Tata a venit la mine cu 100 de publicații în care am fost pe prima pagină. Nu știu dacă am pierdut sarcina pentru că a intrat hoțul în casă sau pentru trauma pe care am parcurs-o în continuare aruncând în mine cu noroi. Așa a fost să fie, vorba lui Albert, că dacă nu era hoțul, nu era el. În februarie am rămas însărcinată”, și-a amintit Romanița Iovan.

Albert, răsplata de la viață pentru toate durerile îndurate

Tot ce s-a întâmplat pe parcursul relației lor, i-a marcat pe Romanița și Adrian Iovan. În 2008 au divorțat, dar au rămas în relații bune și și-au crescut, deși în case diferite, împreună copilul. De aceea, a marcat-o.

A trebuit să se calibreze pentru fiul lor, pe care acum creatoarea de modă îl consideră un dar de la viață. „Albert avea doi părinți care stăteau la adrese diferite. Avea părinți alături de el non-stop. Am divorțat când Albert avea doi ani. Copilul a aflat în seara respectivă, pe 20 ianuarie 2014 că tatăl lui a fost găsit. Pentru că așa am fost mințiți. S-a trezit dimineața ‘Vreau să-l sun pe tata!’.

Eu zic că are din amândoi ce a fost mai bun i-am dat fiecare. Plus personalitatea lui. El este foarte apropiat spiritual de tatăl lui. Și întotdeauna i-am spus că tatăl lui este întotdeauna tatăl lui. Am stat foarte mult cu el și am făcut tot ce a fost omenesc posibil să-l echilibrez. Dumnezeu mi-a dat acest cadou de ziua. Dacă pun toate problemele vieții, toate adunate sunt zero barat față de bucurie îmi dă Albert trăind lângă mine. Își exprimă sentimentele. Eu n-am fost niciodată tată pentru copilul meu, tată este Adrian. Primii șapte ani de acasă i-a avut cu Adrian, a contat”, a mărturisit Romanița Iovan.

Cum și-a cunoscut Romanița Iovan actualul iubit

Romanița Iovan și-a refăcut viața alături de avocatul Iulian Iovan. Sunt împreună de 14 ani, dar nu are de gând să se căsătorească, pentru că: „Nu cred că te poate ține mai legat de o persoană un act”.

„M-am întâlnit cu el să vorbim despre speță. El nu știa nici cine sunt. Ne-am cunoscut, a devenit avocatul firmei mele pe partea de comercial. Și, la un moment dat, au interacționat cele două activități. Iulian e mai mic cu 12 ani. La Iulian știi de ce m-am îndrăgostit prima oară? De vocea lui. Nu sunt căsătorită. 21 de ani are băiatul lui și Albert 17 și jumate.

Era divorțat când l-am cunoscut. Eu nu mi-am pus target. Mă simt și eu că suntem de atâția ani. De vreo 14-15 ani. Cea mai longevivă relație. Toți bărbații din viața mea sunt cu 6 ani mai mari, mai puțin Iulian. Nu ne leagă decât prietenie și iubire. Cel mai mult îmi place la el calmul. Eu sunt vulcanică și el foarte calm. Atracția fizică a fost inițială. Relația noastră profesională a continuat”, a povestit Romanița Iovan despre începutul relației cu actualul partener.

Care a fost cea mai grea perioadă din viața creatoarei de modă

În ciuda greutăților amintite până acum, Romanița Iovan a susținut că cea mai grea perioadă din viața a fost cea în care s-a ocupat de una singură de construcția unui bloc. Inițial, trebuia să fie sediul casei sale de modă, dar pe parcurs, lucrurile au luat o altă întorsătură.

„La un moment dat m-am gândit ce-ar fi să-mi fac eu un un parter, o casă de modă, un sediu. Să nu mai stau după proprietarii de imobile. Ți am început prin agenții să caut un teren. Nu mi-a plăcut nimic până am ajuns la terenul ăsta care este aproape de Piața Victoriei, dar era mult mai scump decât bugetul meu.

Cea mai grea perioadă din viața mea. E închiriat. Fac proiectul, încep să construiesc, îmi fac casă de modă. Voiam un P+3. Și sus penthouse, să locuiesc, deci așa era viziunea mea. În 1997 mi-a ieșit autorizația. Și în timpul construcției mi-am dat seama că n-am fonduri. Pe vremea aia nu existau credite ipotecare. Am ajuns la etajul 3 și eu făceam numai planșeu și stâlpi. Țin minte că eram cu ultima placă de la etajul trei. Nu o turnasem nici pe aia, era numai fier. Am stat șase luni că n-am avut finanțare.

„Am fost pionier în zona asta de imobiliare”

Între timp a venit CEC să mă întrebe dacă vreau s-o vând. Eu am crezut că vor să o închirieze. Nu am vrut să vând. Și dacă tot am stat degeaba, am vorbit cu unchiul meu care era proiectantul de rezistență și cu arhitecta să mai punem un etaj. Și atunci, în 1998, vara, cu clădirea doar stâlpi și placă și cine crezi că vine să-și facă sediu de firmă acolo? Cea mai tare firmă posibilă.

Și i-a plăcut atât de tare zona. Nu era nimic. Am fost pionier în zona asta de imobiliare. Nu vrei să știi contractul ce sumă era. Cel mai tare contract posibil ce putea să fie pe piața imobiliară la acel moment. Am băgat o forță. Știi cum a fost atunci? Dacă tot n-ai bani, ia tot ce e mai bun pe piață. O nebunie. A fost un chin pentru mine din punct de vedere psihic”, a mărturisit Romanița Iovan.

Romanița Iovan: „Am avut credit 15 ani”

Ulterior, Romanița Iovan s-a zbătut pentru a obține un credit. „N-aveam bani pentru toate contractele. Cu toți furnizorii am vorbit aceeași limbă. Ei trebuiau să mă sprijine doar cu banii de manopere și cu manopera. M-am dus la bancă, îmbrăcată în deux piece făcut de mine, eram din Elveția scoasă. M-am dus la președintele băncii, a chemat biroul de credite.

Eu aveam contract de un milion și jumătate de dolari. Voiam doar cât mai îmi trebuia. Și Domnul Ghica mi-a zis ‘Nu putem să-ți dăm credit pentru o clădire care s-a terminat’. Au stat și s-au gândit. Într-o lună am pierdut un miliard, din cauza cursului. Creditul era în lei și plățile erau corespunzător valutei. Ideea este că, indiferent cum, toate astea le-am făcut eu. Nu a fost cadou. A fost cu muncă, cu stres. Am avut credit 15 ani. Și casa din Primăverii tot cu credit am construit-o”, a adăugat Romanița Iovan.