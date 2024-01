Ce face Romanița Iovan la 10 ani de la moartea lui Adrian Iovan

Romanița Iovan îi păstrează vie amintirea fostului ei soț, Adrian Iovan, trecut în neființă în urma unui accident aviatic teribil în Munții Apuseni. An de an, creatoarea de modă merge împreună cu mai mulți apropiați la locul nenorocirii, pentru a-i aduce un omagiu regretatului Adrian Iovan. La 10 ani de la decesul pilotului, Romanița Iovan a făcut declarații în exclusivitate pentru FANATIK despre comemorare.

Romanița Iovan, îndurerată după 10 ani de la moartea lui Adrian Iovan: “Este normal, au trecut 10 ani”

Celebra creatoare de modă face tot posibilul să îi mențină vie amintirea regretatului pilot Adrian Iovan. De 10 ani, Romanița Iovan merge la locul accidentului împreună cu fiul său și cu apropiații, pentru a comemora trecerea în neființă a pilotului. De data aceasta, va fi un moment special, deoarece pe 20 ianuarie se împlinesc 10 ani de la teribilul accident.

ADVERTISEMENT

”Vom face o pomenire, ca în fiecare an, acolo, unde s-a întâmplat nenorocirea. Ne vom strânge cu toții, cu oamenii care au descoperit locul accidentului, cu cei care și-au pierdut pe cei dragi. E normal să mergem acolo, sunt totuși 10 ani. Ne vedem toată gașca”, a declarat Romanița Iovan pentru FANATIK.

Creatoarea de modă, dezamăgită de colegii lui Adrian Iovan: “Nu a venit niciun coleg, niciodată”

Romanița Iovan a spus că an de an, înfruntă condițiile meteo pentru a parcurge drumul în Munții Apuseni, pentru a-l omagia pe fostul soț. Chiar dacă e zăpadă ori viscol, să parcurgă traseul respectiv în fiecare an, în apropierea datei de 20 ianuarie. Cu toate acestea, creatoarea de modă se declară dezamăgită de faptul că foștii colegi nu vin să aprindă o lumânare la locul nenorocirii.

ADVERTISEMENT

“Noi mergem pe jos până acolo, nu contează dacă zăpada e de doi metri. dacă e zăpadă. Și acum însă ne așteptăm la același lucru, să iasă soarele, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Dar indiferent cum va fi, noi suntem acolo.

Un grup compact, din București venim vreo 20. Niciodată nu a fost vreun coleg. Niciodată nu a venit nimeni din avionul pe care Adrian l-a pilotat. În fiecare zi aș aprinde o lumânare în locul lor”, a spus Romanița Iovan pentru

ADVERTISEMENT

Romanița Iovan, gest emoționant: “Dacă îmi e frig, mă gândesc la Adrian”

Pe data de 20 ianuarie 2014, un avion la bordul căruia se afla un echipaj medical a aterizat forțat într-o pădure din Munții Apuseni. După ce au așteptat mai multe ore ca salvatorii să îi găsească, pilotul Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion și-au pierdut viața. De atunci, Romanița Iovan nu se plânge niciodată de frig. Dimpotrivă, îl înfruntă cu gândul la regretatul pilot.

“Eu ies la minus 3, 5 grade, în maieu, să duc gunoiul, în curte. Și chiar dacă mi-e frig, mă gândesc la Adrian, cum a stat el două ore și a așteptat să vină cine nu a mai venit. Plecăm pe 19, de data asta 20 ianuarie cade chiar sâmbătă.

ADVERTISEMENT

În primul an, am fost de două ori, la 40 de zile și la șase luni. Pe noi nu ne interesează că sunt reguli bisericești, când se fac parastasuri. Noi vom continua să-l comemorăm până vom merge în baston sau cu avionul, când vom fi în vârstă”, a mai declarat creatoarea de modă pentru sursa citată anterior.