Ronaldo s-a luptat cu patronii lui Liverpool! Ce club a cumpărat “Dinţosul” cu peste 60.000.000 de euro

Ronaldo începe să-şi construiască un imperiu în fotbal, iar acum a reuşit să cumpere al doilea club din portofoliu său. Brazilianul a achiziţionat 90% din acţiunile lui Cruzeiro, după ce s-a duelat cu patronii americani ai lui Liverpool.

Ronaldo, noul patron al lui Cruzeiro. Peste 60.000.000 de euro a fost preţul achiziţiei

Sâmbătă, după lungi negocieri, Ronaldo a reuşit să cumpere clubul , după ce şi FSG (Fenway Sports Group), grupul deţinut de patronii lui Liverpool, s-a interesat de această achiziţie.

Conform presei din Brazilia, afacerea l-ar fi costat 400.000.000 de reali brazilieni (aproximativ 62.000.000 de euro) şi va deţine 90% din acţiunile clubului pentru care a jucat în perioada 1993-1994.

Tranzacţia are loc la 27 de ani de când Ronaldo a plecat de la Cruzeiro, în vara lui 1994. Atunci, PSV plătea în jur de 5.000.000 de dolari pentru transferul “Dinţosului”.

Cruzeiro a împlinit 100 de ani în ianuarie 2021, însă trece prin probleme financiare şi sportive. Echipa joacă din 2020 în liga a doua din Brazilia, iar sezonul recent încheiat l-a terminat pe locul 14.

Ronaldo are echipă şi în Spania, iar visul cel mare este Premier League

În septembrie 2018, Ronaldo prelua 51% din acţiunile lui Real Valladolid, după ce plătea 30.000.000 de euro. Între timp, fostul internaţional brazilian a ajuns să deţine 82% din clubul care joacă în liga a doua din Spania.

Înaintea s-o preia pe Real Valladolid, . Charlton şi Brentford îşi doreau să-l atragă în Insulă, însă “Dinţosul” a ales Spania.

“Eram interesat să cumpăr o echipă, iar câteva persoane mă ajutau. Erau multe oportunităţi în Anglia. Brentford a fost una dintre echipele oferite. Am stat de vorbă cu cei de acolo şi am înţeles planul de afaceri, a fost plăcut.

Mai era un club din liga a treia, Charlton, cu mare tradiţie, care m-a abordat. Pentru aceste oportunităţi erau necesare investiţii de peste 50.000.000 de lire.

Am decis s-o cumpăr pe Real Valladolid, pentru o sumă mult mai mică, şi am continuat să trăiesc în Madrid. Distanţa scurtă între Valladolid şi Madrid a fost importantă, mă ajută să fiu aproape de afacerea mea tot timpul. Cred că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o”, spunea Ronaldo într-un interviu pentru FourFourTwo.

Chiar dacă nu a mers la Charlton sau Brentford, Ronaldo îşi doreşte ca pe viitor să achiziţioneze un club din Premier League. “Prima ligă a Angliei rămâne un obiectiv pentru viitorul apropiat”.