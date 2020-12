Roxana Vancea, schimbată total după căsătorie. Cum arată viața ei de când e mamă

Roxana Vancea este fericită de când s-a căsătorit și a devenit mamă pentru copilul soțului ei, Dragoș. Frumoasa brunetă este foarte atașată de Milan, menționând că viața i s-a schimbat radical de când a devenit soție și părinte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea de la Antena Stars trăiește o perioadă minunată a vieții sale, precizând că lucrurile s-au schimbat total după ce a ajuns în fața ofițerului de stare civilă. În plus, fosta iubită a actorului Mihai Bendeac se simte împlinită de când s-a căsătorit, mai ales că înainte refuza ideea de nuntă.

Vedeta este convinsă că Dragoș este bărbatul pe care l-a așteptat toată viața și lângă care va sta până la adânci bătrânești, Roxana Vancea și partenerul ei de viață fiind extrem de uniți, mai ales de când a izbucnit pandemia în țara noastră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana Vancea, o altă persoană de când este soție și mamă

Roxana Vancea și Dragoș au sărbătorit un an de la cununia civilă, bruneta mărturisind că a fost o perioadă de acomodare foarte bună pentru că le-a arătat că pot fi puternici împreună, în ciuda faptului că nu au avut foarte mult timp pentru ei.

„A fost un an de acomodare. În ultimele luni, nu am avut timp pentru noi, avem casa în lucru și Dragoș a trebuit să se ocupe de asta, dar eu văd partea bună: pe perioada renovărilor ne-am mutat într-o garsonieră, lucru ce ne-a unit.

ADVERTISEMENT

Ținând cont că înainte de această relație am refuzat ideea de căsnicie, normal că, în momentul în care am ales să mă căsătoresc cu Dragoș, a fost pentru că am simțit că e pentru totdeauna”, a dezvăluit prezentatoarea show-ului „Mămici de pitici cu lipici” pentru revista VIVA.

Vedeta în vârstă de 30 de ani are o relație foarte apropiată și cu fiul soțului ei, intrând în viața lui Milan când acesta avea un an și câteva luni. Roxana Vancea îl iubește foarte mult pe micuț, alături de care petrece momente unice atunci când vine în vizită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Milan era micuț când l-am cunoscut. Copiii sunt mult mai buni decât adulții. Ei se împrietenesc foarte repede. Milan a realizat că îl iubesc, m-a acceptat foarte repede și mă bucur de fiecare minut cu el.

Relația noastră chiar este minunată. Suntem foarte buni prieteni, ne jucăm, dansăm, cântăm. Când îl avem la noi, îi oferim tot timpul nostru”, a completat frumoasa brunetă, potrivit sursei citate mai sus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana Vancea este o mamă iubitoare și atentă, menționând că și-ar dori să aducă pe lume un copil la un moment dat pentru că acesta este cursul firesc al lucrurilor.