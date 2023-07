Ruptură Mihai Stoica – Charalambous la FCSB: “S-a făcut de râs”

Analiștii FANATIK SUPERLIGA au privit cu ochi critici meciul dintre CSKA Sofia 1948 – FCSB. Deși bucureștenii au învins cu 1-0, consensul general e că echipa lui Gigi Becali nu a jucat defel bine, lucru confirmat de altfel de reacțiile furtunoase ale lui Gigi Becali și MM Stoica, imediat după această partidă.

Ruptură Mihai Stoica – Charalambous la FCSB

”Nu pot să nu remarc faptul că foarte repede, poate prea repede, nu e veste bună pentru FCSB, s-a văzut că echipa arată rău fără Djokovic”, a remarcat Horia Ivanovici, fiind completat de Vivi Răchită: ”Pentru că este un jucător care este obișnuit cu campionate câștigate, cupe europene, jucător cu experiență care a impactat imediat. S-a văzut clar că, cu Djokovic, așa cum a zis și Gigi Becali, când va intra și Djokovic și Chiricheș va vedea dacă echipa are șanse să meargă mai departe în cupele europene, pentru că la cum am văzut-o acum nu are nicio șansă, are dreptate.

să intre între fundași centrali pe fază defensivă. Aici greșea mult FCSB, îl lăsa mult pe Șut, fundașii centrali erau departe și nu era nimeni între ei. Nu poți să joci inter cu Băluță și Olaru și să-l lași doar pe Șut acolo. Eu cred, m-a deranjat faptul că au vorbit despre Pantea cel mai bun tânăr, n-a jucat Pantea. N-au mai fost obligați să joace regula U21 și nu l-au mai băgat pe Pantea? Dacă l-au menajat e altceva”.

Tot Vivi Răchită a subliniat că i se pare ciudată , pariul momentului la FCSB. ”Când îi dai personalitate unui tânăr? Când joci în cupele europene. Spunea Gigi Becali că jucătorii n-au personalitate, păi cine i-a depersonalizat? Nu cumva domnul patron îi depersonalizează când iese la televizor și îi face praf?”, a completat Vivi Răchită. În discuție a intervenit analistul FANATIK SUPERLIGA Andrei Vochin: ”Așa pot eu să înțeleg de ce n-a fost folosit Pantea, vine meciul cu Oțelul. Încearcă să nu mai repete eroarea din campionatul trecut, să lase campionatul deoparte pe perioada tururilor preliminare”.

Ilie Haralambie, conflict deschis cu MM Stoica?

Discuția s-a mutat ulterior pe antrenorul Elias Charalambous sau Ilie Haralambie, așa cum îl alintă Gigi Becali. Moment în care toți cei aflați în studio au remarcat cum între ce spune antrenorul FCSB-ului și ce spun Gigi Becali sau MM Stoica e o diferență de la cer la pământ. ”Ați văzut ce a zis Ilie Haralambie? Eu cred că nu ar trebui să mai dea interviuri după meci, doar după ce intră Gigi și Meme pe televizor, să vadă ce spun ei. A fost exact opusul a ce au spus cei doi conducători. El a spus ce trebuia să spună, dar au ieșit cei doi care decid și l-au depersonalizat total”, a exclamat Vivi Răchită.

”E a doua oară când și-o furăt în trei zile”, a intervenit Horia Ivanovici. ”Eu dacă aș fi ziarist nu m-aș duce la conferințele lui Charalambous, spune doar nimicuri”, a completat Vivi Răchită. Concluzia a tras-o tot Horia Ivanovici, care nu l-a menajat pe ”Ilie Haralambie” pentru modul în care își alege cuvintele atunci când face declarații.

”Nu doar nimicuri, mesajul lui n-are nicio treabă cu ce spune patronul. Domnule, el că am avut atitudine bune, a fost meci bun. Apoi iese Gigi după meci, praf îi face pe bună dreptate. Apoi a ieșit și MM, iar MM mi s-a părut că iar a vrut să-i dea o palmă lui Charalambous. De obicei nu iese, dar atâta lipsă de atitudine a fost că până și MM a ieșit, i-a mai dat o palmă lui Charalambous. Eu cred că s-a produs un scurt circuit în ultimele săptămâni și cred că MM nu îl mai vrea pe Charalambous.

Îi dă palme public tot timpul, îl umilește pe slujitorul Ilie, vorba ta, te duci la conferință să ce, să facem ce? Omul spune ceva și vine patronul, sau MM care-i peste el și râde peste el. La conferință cu Dinamo a ieșit și a spus că schimbările, că nu știu ce. Apoi a venit Gigi la noi și spune, da domnule, eu am făcut schimbările. MM la fel zice un fel de ”taci mă stai în banca ta!”. Acum domnule că am jucat bine și ies Gigi și MM și-l fac praf”, a subliniat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

