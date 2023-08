S-a aflat motivul real al crimei de la Mangalia. Ce a enervat-o atât de tare pe Loredana în acea seară. Nu ar fi fost vorba doar despre iubitul Alinei

Noul capitol al anchetei asupra crimei de la Mangalia a adus la lumină detalii tulburătoare, o serie de declarații ale Loredanei, lăsând multe întrebări fără răspuns în ceea ce privește motivele și modul săvârșirii crimei.

Loredana, dezvăluiri șocante despre relația cu Alina

Conform informațiilor oferite de procurori, Loredana a recunoscut că și-a atacat prietena, Alina, într-un moment de furie, întrucât s-a simțit rănită și controlul ei a fost subminat. Totuși, această declarație este în contradicție cu modul bine calculat în care a încercat să ascundă probele și să scape de probe.

Se pare că problemele dintre cele două tinere nu au apărut brusc, ci au fost alimentate de față de viața pe care Alina o ducea. Conflictul mocnit dintre ele a avut rădăcini adânci, iar Loredana a căutat să își impună controlul asupra Alinei, în ciuda eforturilor ei de a păstra distanța.

“Am avut niște discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam ca vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei.

Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat, însă, după aceea, am înjunghiat-o. Eu nu am vrut să o omor, însa am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, a mărturisit Loredana.

Iar dincolo de faptul că Loredana era invidioasă pe viața prietenei sale, care voia să își ia permisul de conducere și să meargă la facultate, au existat și alte lucruri. Un element esențial în această poveste tulburătoare este invidie arzătoare pe care Loredana o simțea pentru relația apropiată dintre Alina și iubitul acesteia.

Mai mult, Loredana a încercat repetat să îi inducă Alinei gânduri negative și chiar să o îndemne să îl înșele. Gelozia a fost punctul central al acestei relații tensionate, iar conflictele au escaladat până la punctul culminant al tragediei.

Motivul pentru care fata a ucis-o pe Alina

Criminologul Dan Antonescu, în comentariile sale, a explicat că acest caz este un exemplu elocvent al impactului invidiei, urii și geloziei asupra comportamentului uman. El a subliniat că acțiunile Loredanei au fost motivate de astfel de sentimente negative și că crima a fost o explozie a acestor emoții.

Detalii tulburătoare au ieșit la iveală și în ceea ce privește modul în care Loredana a acționat după comiterea crimei. Aceasta a încercat să șteargă orice urmă de probe, murdărind camera cu sânge și încercând să îndepărteze suspiciunile de la locul crimei. În plus, încercarea sa de a corupe un taximetrist pentru a transporta valiza cu cadavrul Alinei arată nivelul extrem până la care a mers pentru a-și ascunde fapta.

“Autoarea a explodat, pur şi simplu, şi nu a mai putut să se stăpânească și a omorât-o pe cea pe care o invidia. Aici vorbim de invidie, de ură, gelozie într-adevăr”, a explicat criminologul Dan Antonescu.

Invidie și gelozie

În ciuda declarațiilor inițiale, în care Loredana a pretins că a recunoscut fapta după auzul că recunoașterea ar aduce o pedeapsă mai ușoară, se pare că anchetatorii au în continuare multe semne de întrebare în ceea ce privește adevărul din spatele acestui caz.

“Loredana a umblat cu mulți și îi băga și Alinei, tot timpul, tot felul de prostii în cap. De multe ori i-a zis Alinei să mă înșele. Cred că , pentru că avusese înainte o relație, când partenerul ei o bătea, se comporta urât cu ea și era geloasă pentru că eu nu făceam așa ceva.

Alina era bine cu mine, era fericită și vă dați seama că Alina îi povestea totul despre relația noastră și asta a dus la invidie. De multe ori se tot băga în relația noastră, voia să ne despartă, a văzut că nu poate și în ultimul timp Loredana îmi tot dădea mesaje că Alina umblă cu un băiat și că trebuie să mă despart de ea”, a povestit Sergiu, prietenul Alinei.