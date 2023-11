Sacrificiul făcut de Haziran după ce a devenit mama fiului lui Luis Gabriel: ”Multe schimbări”

Haziran, în exclusivitate pentru FANATIK, a vorbit despre . Soția manelistului nu a ascuns că nu îi este ușor să fie mamă, dar recunoaște că, în ciuda problemelor, vrea să mai aibă măcar doi copii. Pe de altă parte, mai spune Haziran, faptul că a renunțat, momentan, la carieră, e de înțeles. Ba chiar, ne-a dezvăluit ea, se felicită pentru decizie. Nu de altceva, dar avea nevoie de liniște. Liniște pe care o are doar acasă, .

Haziran: ”Mi-a schimbat prioritățile”

Cum ți s-a schimbat viață de când ai devenit mămică?

– Viața de mamă m-a învățat să apreciez lucrurile simple mult mai mult, m-a maturizat foarte tare, mi-a schimbat prioritățile. Vine și cu părți mai puțin bune viață de mama, dar dacă le pun într-o balanță, lucrurile frumoase primează.

ADVERTISEMENT

Cu cât crește Jose, parcă totul devine și mai frumos alături de el. Ce activități va place să faceți împreună?

– Ne place să îl luăm pe Joși peste tot pe unde putem, nu vrem că ieșirile cu el să se rezume doar la plimbări prin parc. Acum că a crescut conștientizează tot ce se întâmplă în jurul lui, în general îi place să meargă oriunde atâta timp cât este și muzică. Îi place să joace fotbal cu tati, să cântăm la pian, să dansăm, să ne jucăm cu animăluțele.

ADVERTISEMENT

Merge la grădi de câteva luni, ți se pare schimbat?

– Am observat schimbări în multe privințe. Este mult mai atent, învață lucruri mult mai repede, este foarte fericit în colectivitate. Îi place să stea cu copiii de la grupele mari, mereu cere să facă activități cu ei. Consider că am luat o decizie foarte bună să-l duc la creșă.

Care a fost cel mai greu moment de când a venit băiețelul în viețile voastre?

– Momentele grele pentru noi sunt acelea în care el este bolnăvior, atât, în rest totul este frumos și fiecare zi cu el este o provocare minunată. Nu suportăm gândul să îl știm bolnav, cu dureri. Nu am avut episoade foarte urâte din fericire, mulțumim Lui Dumnezeu, fiindcă este un copil ocrotit de El, așa îi spunem noi mereu.

ADVERTISEMENT

Haziran, despre viața de mamă: ”Aveam tot felul de gânduri de fiecare dată când plângea”

Ai avut momente când te-ai învinovățit că ai greșit tu cu ceva în creșterea lui?

– Am avut momente de îndoială când era micuț, iar eu, fiind nouă în rolul de mămică, aveam tot felul de gânduri de fiecare dată când plângea și nu puteam să îl liniștesc, când se îmbolnăvea sau se lovea și credeam că greșesc eu cu ceva. Acum consider că sunt și am fost cea mai bună mamă pe care o putea avea.

Va mai doriți copii?

– Clar, ne mai dorim încă 2 sau chiar 3 copii. Este cea mai mare împlinire pentru noi. Ne dorim doar să mai crească puțin Josi fiindcă nu vrem să îl neglijăm sub nicio formă sau să fie gelos. Nu ne-am dorit copii unul după altul, vreau că fiecare să aibă ce învață de la celălalt, să fie o diferența de cel puțin 3 ani între ei că să putem să ne bucurăm de fiecare perioada așa cum trebuie.

ADVERTISEMENT

Crezi că ai fi diferită ca mamă de fetiță?

– Până nu trăieșți pe pielea ta un lucru nu ai cum să îl cunoști. În acest moment în mintea mea este că nu aș putea să iubesc cu aceeași intensitate al doilea copil și sper din suflet să mă înșel. Cred că asta este în mintea tuturor mamelor cu un singur copil.

Cum este viață de cuplu de când ați devenit părinți?

– Viața de cuplu a fost puțin încercată în primele luni după naștere, dar cu o comunicare bună și cu iubire a putut să redevină cum era înainte. Cel mai mare ajutor a venit din partea soțului meu, m-a compătimit foarte mult și m-a înțeles de fiecare dată. Mi-a înțeles stările mereu și m-a făcut să trec peste toate și sunt foarte recunoscătoare pentru asta.

”Simțeam nevoia de o pauză”

Aveți timp și pentru tine și Luis?

– Avem foarte mult timp pentru noi, când ne dorim să ieșim sau să plecăm într-o vacanță, o facem. Când vrem să avem pur și simplu un moment de liniște, îl putem avea fără probleme, dar în același timp să ne împărțim încât să avem și timpul nostru cu Josi. Suntem foarte norocoși fiindcă avem ajutor.

A trecut un an și puțin de la nuntă, v-a schimbat actul de căsătorie? Cum s-a schimbat Haziran?

– Nuntă nu am făcut-o încă, doar cununia. Un act nu te schimbă din punctul meu de vedere, eu îl consider pe Luis soțul meu de când ne-am mutat împreună. Cununia, nuntă, actele sunt niște formalități și nu înseamnă nimic de fapt. Noi ne dovedim iubirea prin alte modalități.

Ce gest te-a emoționat cel mai tare?

– Cererea în căsătorie rămâne cel mai emoționant moment pe care l-am trăit până să îl avem pe Josi. Înainte de cererea în sine m-a emoționat și cum s-a pregătit pentru moment, cum l-a gândit. Este o poveste frumoasă în spate.

În ceea ce privește carieră, ai renunțat pentru o perioada, îți dorești să revii in forță?

– Nu pot să spun că am renunțat la “carieră”, doar simțeam nevoia de o pauză de la această presiune socială. Am rărit aparițiile la tv, reportajele, postările pe rețelele de socializare. Sunt mai ok așa. Am mintea limpede, am timp pentru familie și pentru lucrurile care contează cu adevărat pentru mine. Fiecare are prioritățile lui in viață. Toată lumea m-a judecat pentru alegerea mea fără să știe de fapt motivele. Nu mi-am dorit niciodată o viață aglomerată, mie îmi place să cânt și atât. Fac muzică de plăcere, pentru mine și familia mea, atât.