Luis Gabriel, probleme de sănătate. Artistul și Haziran și-au trimis copilul de acasă: „Îmi fac perfuzii aproape zilnic”

Luis Gabriel și Haziran sunt de câteva luni părinții unui băiețel și chiar dacă sunt precauți, răceala nu i-a ocolit nici pe ei în această perioadă. Artistul a mărturisit că are nevoie de perfuzii pentru a putea merge la evenimente și a-și onora angajamentele, dar și că el și soția lui vor sta câteva zile departe de micuțul lor.

Luis Gabriel a devenit cunoscut odată cu lansarea piesei „Toate diamantele” și recunoaște că nu era pregătit pentru a da piept cu faima. Mai mult, la început, timp de aproximativ 5 luni a refuzat mai multe evenimente, pentru a se prezenta în formă maxima în fața publicului.

Acum, însă, muncește aproape fără pauză și nimic nu-l oprește din a-și onora evenimentul. În această perioadă, tot , iar el și soția lui, în ciuda faptului că s-au protejat, nu au scăpat.

„Nu mai îmi trece de două săptămâni. Aveți grijă, protejați-vă în perioada asta. Eu am răceala asta de foarte mult timp. Trebuie să fiu puternic. Îmi fac perfuzie mai zilnic ca să pot onora toate evenimentele, că așa sunt eu serios și nu pot lăsa oamenii în așteptare”, a declarat Luis Gabriel la

Din această cauză, Luis Gabriel și Haziran au hotărât să stea câteva zile departe de , pentru a-l proteja.

„Tocmai de asta l-am trimis la socrii mei la Craiova. Eu iau contact cu foarte mulți oameni și nu vreau să-l pun pe el în pericol. L-am trimis la socrii mei câteva zile, până ne facem noi mai bine. Că nici eu, nici soția mea nu ne simțit foarte bine.

Nu suntem nici într-o stare gravă. Nu prea rezistăm, deja a plecat de o zi și ne gândim cum să vină mai repede, dar nu vreau să-l pun în pericol”, a adăugat artistul.

Luis Gabriel, sfaturi pentru fiul său: „Să-și ia o soție cum mi-am luat eu”

Luis Gabriel este mândru de soția lui, pe care o laudă la fiecare pas și susține că este cea mai bună mamă. Artistul și-ar mai dori un copil, dar nu vrea să-i „închidă viața” lui Haziran și vrea ca tânăra să se bucure de această perioadă, dar și să-și dezvolte cariera.

Până la a-și mări familia, cântărețul face tot posibilul pentru a-i oferi lui Joseph Luis Tiago o copilărie și un viitor frumos. Cântărețul a explicat și ce-și dorește de la băiețelul lui.

„Să aibă grijă de el, să fie respectuos, să ofere atenție cui trebuie. Să fie grijuliu, să-și ia o soție cum mi-am luat eu.

Vreau să fie mult mai sus ca mine, eu deocamdată n-am demonstrat nici jumătate din ceea ce pot. Vreau să fie la fel ca mine, așa familist. Să-mi calce pe urme, dar dacă-mi calcă pe urme, aș vrea și în fotbal. Vreau să fie fotbalist. O să-i fac și piesă la un moment dat”, a declarat Luis Gabriel.

Cât de superstițios este Luis Gabriel: „Dacă nu-mi place cum mi-a mers, haina aceea nu o mai port”

În cadrul aceluiași interviu, Luis Gabriel a mărturisit că este o persoană foarte superstițioasă și dacă simte că anumite haine i-au adus ghinion, nu le mai poartă.

„De obicei, dacă la un eveniment nu-mi place mie cum am cântat, nu-mi place cum am dat randament sau am văzut că n-a reacționat lumea cum a trebuit, cu toate că nu prea se întâmplă, haina aceea nu o mai port, nu o mai iau. Nu sunt atât de bogat încât să renunț la haine, dar nu le mai iau la evenimente. Dacă simt că în ziua aia mi-a mers prost cu ceva, nu mai îmbrac hainele alea.

Sunt superstițios. Și cu Haziran, dacă am o zi proastă și ne certăm. Mai sunt discuții, peste tot. Nu mari, mici, dar îi spun: ‘Nu te mai îmbrăca așa. Hainele alea, nu știu. Te văd nesuferită în ele’, sau ceva de genul ăsta”, a dezvăluit Luis Gabriel.