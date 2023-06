Samsarii profită de programul Rabla într-o afacere controversată: Mașini electrice cumpărate cu subvenție, revândute imediat

O practică controversată a luat amploare pe piața mașinilor electrice din România, aducând profituri substanțiale unor samsari, în ciuda restricțiilor legale. Acești afaceriști reușesc să obțină mașini electrice prin programul Rabla și apoi le revând pe site-urile de anunțuri online, în ciuda faptului că nu au voie să le vândă imediat după achiziție.

Escrocherii cu mașini electrice

Această schemă dubioasă pune în pericol pe cumpărători, care riscă să plătească sume mari pentru vehiculele respective, dar devin proprietari abia după un an de la achiziție. Dealerii auto avertizează că această practică este nu “doar imorală, ci și periculoasă”.

ADVERTISEMENT

Anunțurile pentru aceste mașini electrice, , apar pe diverse site-uri de anunțuri online. Unul dintre vânzători promite că vinde automobilul chiar din reprezentanță, deoarece nu a reușit încă să-l ridice personal.

“Eu merg cu dumneavoastră la dealer, dar în momentul în care îmi spuneți să programăm ridicarea. În momentul în care am zis că merg cu cineva, atunci mă duc și intru în posesia mașinii. Mașina a plecat de la 23.800 de euro”, declară un astfel de vânzător.

ADVERTISEMENT

Cumpărătorii care doresc să achiziționeze aceste mașini trebuie să plătească întreaga sumă, dar se bazează pe încredere și semnează un contract de comodat. Conform legislației în vigoare, nu pot fi vândute imediat după achiziție.

“Dacă cei de la ANAF mă vor da în judecată, trebuie să le dau contravaloarea Rablei înapoi timp de un an de zile. Am voie să fac contract de vânzare-cumpărare doar după un an de zile”, explică un alt vânzător implicat în această practică.

ADVERTISEMENT

Spiritul “întreprinzător” al românilor

Programul Rabla acoperă jumătate din prețul mașinilor electrice prin vouchere de 10.000 de euro. Astfel, prețul de vânzare al acestor mașini este de aproximativ 14.000 de euro, ceea ce înseamnă că vânzătorii nu-și recuperează doar investiția inițială de 10.000 de euro, ci obțin și un profit de 4.000 de euro.

Dealerii auto consideră că această practică nu este deloc benefică, deoarece statul sprijină oamenii care doresc să utilizeze mașinile electrice, nu pe cei care doresc să obțină profituri ilegale. De asemenea, samsarii implicați în acest proces nu plătesc taxe din aceste profituri, ceea ce afectează economia în ansamblu.

ADVERTISEMENT

Opiniile cu privire la această practică variază. Bogdan Penciu, dealer auto, afirmă: “Nu este o practică bună deloc în sensul că statul vine în întâmpinarea oamenilor care vor să se folosească de mașini, nu în întâmpinarea celor care vor să facă un profit nelegal. Ei nu plătesc taxe din acest profit”.

ADVERTISEMENT

În schimb, Mihai Bordeanu, șeful Dacia, declară: “Este vorba despre piața liberă. Apreciez spiritul întreprinzător al românilor, atâta timp cât acest lucru se întâmplă în condiții legale.”

Potrivit datelor oficiale, în primele cinci luni ale anului, aproximativ 5.500 de mașini electrice au fost înmatriculate în România, înregistrând o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului anterior, relatează