Sancțiuni dure după bătaia generală de la FC Hermannstadt – U Cluj 1-1. Anunțul Comisiei de Disciplină

Finalul , a fost unul extrem de tensionat. Golul fabulos marcat de Daniel Popa în prelungiri a declanșat un scandal general chiar pe teren. Comisia de Disciplină a FRF a dictat sancțiuni dure după încăierarea dintre cele două echipe.

Sancțiuni dure după bătaia generală de la FC Hermannstadt – U Cluj 1-1

Printre personajele care a . Atât ea, cât și arbitrul Marcel Bîrsan au încercat să liniștească apele. Bogdan Mitrea și Pițian, rezerve neutilizate cu Hermannstadt, au fost eliminați.

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a venit cu sancțiuni dure după scandalul de la Sibiu. Antrenorul secund al lui Hermannstadt, Florin Berța, a fost suspendat o lună și a primit o amendă de 6.800 de lei.

În cealaltă tabără, fundașul Bogdan Mitrea, de la U Cluj, a primit o suspendare de o lună și o sancțiune sportivă de 4.500 de lei. Conflictul dintre cele două părți a avut loc pe pista de atletism a arenei din Sibiu.

Anunțul Comisiei de Disciplină după FC Hermannstadt – U Cluj 1-1

“AFC Hermannstadt vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminări Berţa Florin (antrenor secund gazde), Costache Dumitru Laurenţiu (antrenor gazde), Piţian Ovidiu Andrei (oaspeţi) – În temeiul art. 57.1 din RD, se sancţionează antrenorul Berţa Florin cu suspendare pentru o lună şi penalitate sportivă de 6.800 lei. În temeiul art.53.2 din RD se sancţionează antrenorul Costache Dumitru cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 360 lei.

În temeiul art. 57.1 din RD, se sancţionează jucătorul Mitrea Bogdan (oaspeţi) cu suspendare pentru o lună şi penalitate sportivă de 4.500 lei. În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2 din RD, se sancţionează jucătorul Piţian Ovidiu Andrei cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 900 lei”, se arată în .

U Cluj ocupă locul 2 în play-out, cu 26 de puncte. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este la un singur punct în spatele liderului UTA Arad. De cealaltă parte, Hermannstadt se află pe locul 4, cu 24 de puncte.

Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău după Hermannstadt – U Cluj 1-1: „S-au încins spiritele”

Ioan Ovidiu Sabău a mărturisit că scandalul de la finalul meciului Hermannstadt – U Cluj a plecat de la execuția fabuloasă a lui Daniel Popa. „Șepcile roșii” au salvat un punct în prelungirile partidei.

„La final s-au încins spiritele după ce s-a înscris golul. Au fost nervi, se mai întâmplă. Mai mult s-au împins. Îmi pare rău că Pițian și Mitrea au luat roșu. Nu sunt de acord. Trebuie să te stăpânești. Vin meciuri grele. Sper să se analizeze!

E un punct în plus. Am arătat destul de bine. Am reușit să revenim. Am avut și bară. Am forțat foarte multe, am împins jocul. Se vede clar că și-au dorit acest punct. Am avut multe ocazii în a doua repriză. Au fost 6-7 ocazii. Ne-am refăcut mental, dar și fizic. Încă avem mult de muncit”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.