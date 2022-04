Şase ani de când Mircea Albulescu a murit. Cu ce se ocupă astăzi Matei, singurul său fiu

Mircea Albulescu a fost unul dintre cei mai mari actori români. Acesta a decedat în anul 2016, la vârsta de 81 de ani, la câțiva ani după moartea soției sale, despre care a spus în repetate rânduri că a fost iubirea vieții lui.

Din ce cauză a murit Mircea Albulescu

Mircea Albulescu nu a mai fost la fel după ce și-a înmormântat soția, pe Maria Albulescu. Soția lui Mircea Albulescu a murit în anul 2007, ea fiind răpusă de cancer.

Mircea Albulescu și soția lui s-au căsătorit pe vremea când acesta avea doar 22 de ani, dar au rămas împreună până când moartea i-a despărțit, după o căsnicie de 50 de ani.

Tristețea i-a cauzat probelemele de sănătate, spuneau apropiații, deoarece nu și-a mai găsit liniștea după moartea soției sale.

La 80 de ani, actorul a fost supus unei operații triple de bypass la inimă. Problemele cardiace au fost și cele care i-au pus capăt vieții, în anul 2016. Artistul a murit la Spitalul Floreasca, după ce a fost internat cu o zi înainte cu dificultăți respiratorii.

Cum şi-a petrecut Mircea Albulescu ultimii ani din viaţă

la vârsta de 81 de ani, dar cu doar un an înainte de a se stinge, el mărturisea că așteaptă moartea. Acesta spunea că îi este foarte greu fără Maria și o simte tot mai des în casă.

”Aştept moartea, sunt tot mai aproape de ea, e cea mai grea aşteptare. Soţia mea a încetat din viaţă, dar de ceva vreme o simt tot mai des prin casă, mă ceartă adesea, că sunt dezordonat, că de ce pun aia colo sau dincolo”, a spus actorul Mircea Albulescu la emisiunea ”Dincolo de aparenţe”, de la Antena 2, în 2015.

Mircea Albulescu și-a petrecut ultimii ani din viață într-o mare tristețe, așteptându-și sfârșitul, pentru a putea fi alături din nou de iubirea vieții sale, Maria.

După moartea soției sale, Mircea Albulescu nu a mai suportat să locuiască în casa în care și-a petrecut ultimele cinci decenii alături de iubita sa soție și a plecat vreme de opt luni. De asemenea, el și-a renovat complet locuința, pentru a mai scăpa de amintirile din ea, care îl duceau mereu cu gândul la nevasta lui.

Moartea soției i-a pricinuit atâta durere că imediat după aceea actorul ar fi dezvoltat problemele cardiace. El nu și-a mai refăcut niciodată viața și s-a preocupat de organizarea unui altar în cinstea soției mult iubite.

Ce meserie are Matei Albulescu, fiul marelui actor

Mircea Albulescu și soția lui s-au chinuit ani buni să devină părinți. Până la urmă, după lungi așteptări, cei doi au fost binecuvântați cu venirea pe lume a lui Matei Albulescu, singurul lor copil.

De altfel, actorul mărturisea că nu el este tatăl, ci doctorița care a ajutat-o pe soția lui să rămână însărcinată.

“Nu eu sunt tatăl copilului! Tatăl copilului meu este o doctoriţă care doi ani s-a chinuit cu nevastă-mea să rezolve să facem un copil. A venit la mine şi mi-a spus: domnul Albulescu, mâine, între orele 05.00 şi 23:00, trebuie să vă culcaţi cu soţia dumneavoastră, dacă nu, am chinuit-o degeaba doi ani! “, a povestit actorul Mircea Albulescu.

Matei Albulescu a lucrat mulți ani în domeniul auto, fiind director al mărcii Audi la Porsche România. După aceea, el a demisionat pentru a se dedica pasiunii sale de-o viață: motociclismul. Așa a ajuns să înființeze RideX, în anul 2015.

“M-am apucat de motociclism datorită unui coleg care m-a „injectat”. A greşit doza. A pus mai mult”, spunea Matei pentru .

Fiul lui Mircea Albulescu a declarat că în doar câteva luni i-a venit ideea de a fonda RideX, un program de training pentru motociclism.

“Nu ştiam clar în ce direcţie voi merge, dar după câteva luni gândurile au început să prindă contur şi am fondat programul de traininguri RideX.

În paralel am absolvit BMW International Instructor Academy cu două certificări: instructor onroad şi offroad. Nu am privit şi nu privesc RideX ca pe o afacere. Fac asta din pasiune şi o s-o fac mai departe, cât timp îmi va face placere”, a mai dezvăluit Matei Albulescu.