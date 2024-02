Satul din România care se laudă cu cel mai modern spital din zonă. E peste multe clinici private din țară

Vorbim despre spitalul din Smeeni, județul Buzău. Medicii de acolo spun că acest spital a primit aparatură de ultimă generație, în valoare de 3 milioane de euro, astfel că întrece multe clinici private din România. Este, totodată, cel mai modern spital de boli cronice din regiune, din momentul inaugurării (15 februarie 2024).

Satul din România care se laudă cu cel mai modern spital din zonă

Paradoxul face că acest spital fusese propus spre desființare în trecut, însă cu ajutorul fondurilor europene s-au investit 3 milioane de euro în acest spital, care a devenit bijuteria de pe coroana județului Buzău. Managerul spitalului din Smeeni, Marilena Dobrescu, se laudă că deja există o listă de așteptare foarte lungă pentru a se bucura de serviciile acestui spital

medicală post-operatorie, accidente, fracturi, pacienţi cu fracturi osteoarticulare, pacienţi neurologici, după operaţie, pacienţi care vor să îşi întreţină starea de sănătate. Este unică pentru că are hidroterapie, ceea ce nu are niciun ambulator de recuperare medicală, are tipuri de proceduri ce nu există în judeţul Buzău.

Lista noastră de aşteptare este foarte mare”, a declarat managerul Marilena Dobrescu conform . Sătenii nu au lipsit de la inaugurare și cred că în România nu mai există o astfel de ”minune”, nici măcar ”la oraș”. ”Aș fi curios să intru în ea. Pe dinafară este excelentă. Foarte bine. Avem nevoie de o urgență, venim aici, e aproape”, se bucură nea’ Dumitru, vecin al spitalului.

Marinela Dobrescu, managerul spitalului, a explicat că pe acoperiș a fost amenajat un spațiu verde unic în țară, acolo unde se vor relaxa pacienții. ”E o terasă circulabilă, ce va fi utilizată pentru personal și pacienți însoțiți, atunci când au nevoie și de aer curat”, a explicat managerul spitalului, conform sursei citate.

Cel mai modern spital de la țară a fost inaugurat în Buzău

Vizitatorii curioși din sat au analizat atent toate secțiile spitalului și au aplaudat aparatura pentru fizioterapie, precum echipamentele pentru recuperarea neuromotorie sau cabinetul de magnetoterapie. Desigur, instalațiile din sala de ”gimnastică” și salina nu au trecut neobservate printre săteni.

”În altă parte așa ceva nu am văzut. ”, se bucură Valeriu, un alt localnic. Sursa citată menționează că spitalul găzduiește cabinete de medicină internă sau pediatrie și are inclusiv săli de tratament și saună. Dacă mai adăugăm faptul că aici există o piscină cu trambulină și bicicletă de apă, este ușor de înțeles de ce oamenii sunt impresionați.

”Bazinul de kineto și hidroterapie este unic în Muntenia. Ce-l face unic este dotarea lui cu un lift de acces pentru persoanele cu dizabilități”, a explicat asistentul medical Alin Vlad. Viorel Bojoc, șeful secției de balneologie, se mândrește că la acest spital ajung deja pacienți din Iași.

”E puțintel o gâdilare de orgoliu când ne vin pacienți din Iași, unde au spital de recuperare acolo, vin pacienți din Constanța, slavă Domnului, unde sunt de asemenea oferte. Dar noi am fi tare bucuroși dacă i-am ajuta pe cei de aici”, a explicat Valeriu Bojoc. Cu așa condiții ieșite din comun pentru România, era de așteptat că mai mulți medici de top au ales să colaboreze cu acest spital fără să stea prea mult pe gânduri.

”Eu am văzut locul înainte de clădirea cea nouă și m-a impresionat foarte mult familia aceasta de medici care este aici și m-au impresionat planurile acestora de viitor”, a explicat medicul pediatru Mirela Dan. Trebuie menționat că Spitalul de la Smeeni a fost înființat în 1959, și a avut de-a lungul timpului secții de chirurgie, infecțioase, ginecologie și sală de naștere cu peste 100 de paturi.